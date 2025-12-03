Una hora andando sobre la nieve para hacer la compra: «Con el argayo y el hielo en Peñalba no tenemos opción» El aislamiento de la localidad obliga a un vecino a buscar la salida desde el pueblo hasta San Cristóbal de Valdueza para coger el transporte a la demanda y bajar a Ponferrada al supermercado

El vecino de Peñalba de Santiago, Nacho Morión, este miércoles, 3 de diciembre, a la entrada del supermercado donde iba a hacer la compra.

Para Nacho Morión no hay nada que se le ponga por delante. Tanto es así que incluso no duda en quitar hierro al hecho de que la nieve haya dejado aislado a Peñalba de Santiago, el pequeño Pueblo Más Bonito de España de 16 habitantes perteneciente al municipio de Ponferrada en el que reside.

Como la necesidad de comida apremiaba y la nieve no daba tregua este miércoles, 3 de diciembre, su intención era echarse de nuevo a la carretera, tal y como anunció, para conseguir llegar a un supermercado de la capital berciana. 21 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta que separan la localidad enclavada en el Valle del Silencio de la capital berciana pero que en este caso se han quedado en tan solo un recorrido de diez kilómetros y 50 minutos «andando tranquilamente» entre la nieve desde Peñalba de Santiago hasta San Cristóbal de Valdueza porque en esta ocasión la suerte ha querido ponerse de su parte.

Salió de casa a la siete y media de la mañana para estar puntual en el aparcamiento «y a las ocho menos cinco ya Jorge, el gerente de Pelines me dijo que no podía bajar el vehículo pero que si yo podía subir hasta arriba y le dije que sí, que esperase y allí estaba el conductor», relata. Una situacion que la ha facilitado el viaje que en esta ocasión ha podido hacer sobre cuatro ruedas.

50 minutos andando sobre la nieve

Eran poco más de las nueve de la mañana cuando Nacho hacía su entrada en Ponferrada ataviado con su carro verde y su mochila. Tras tomar el camino desde la plaza de Navaliegos donde le dejó el taxi por la calle Pérez Colino hizo una pequeña parada en la plaza de Julio Lazúrtegui, en pleno centro de la ciudad.

«Nevó ayer por la tarde pero el hielo dificultaba la entrada desde el Alto de la Cruz hasta el pueblo entonces yo he subido andando y allí ya estaba Antonio, el de Pelines esperándome y ya hemos llegado hasta aquí», explicaba a elbierzonoticias a su llegada con el tiempo justo para hacer la compra y regresar de nuevo a Peñalba.

Ampliar Imagen tomada a primera hora de este miércoles, 5 de diciembre, por Nacho Morión del pueblo de Peñalba de Santiago desde la carretera hacia San Cristóbal.

A él se unirá a la vuelta una vecina que es de la localidad pero trabaja en Ponferrada. Si la situación de peligrosidad provocada por el hielo en la carretera del Alto de la Cruz mejorase el taxi «nos lleva hasta el pueblo sino tenemos que bajar andando con el carro de la compra otros 50 minutos», explica.

«No tenemos ninguna opción»

No es la primera vez que este vecino de Peñalba de Santiago hace el recorrido completo andando para llenar la nevera. No le asusta aunque sí se lo pone difícil.

Reconoce que el aislamiento del pueblo «no es una situación normal, pero al estar cortada la carretera del Valle del Oza ya no tenemos dos opciones, tenemos una y si se congela por el Alto ya no tenemos ninguna opción que es lo que está pasando ahora».

Así las cosas, vivir en Peñalba de Santiago se hace difícil en ocasiones para sus 16 vecinos aunque Nacho Morión lo tiene claro: «Depende de si te gusta la soledad y ese tipo de vida, pero claro hay gente que no podría vivir allí, pero a mí si me gusta y estoy bien».

