Toral de los Vados ofrece dos nuevas plazas municipales

El Ayuntamiento de Toral de los Vados ha dado un nuevo paso en la consolidación de su plantilla municipal con la publicación de una resolución, en este caso con fecha del 21 de noviembre de 2025, en la que anuncia la convocatoria para cubrir dos plazas de empleo público.

La información completa apareció previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de León del 19 de noviembre de 2025, donde se detallan las bases que regirán el proceso.

La convocatoria incluye, por un lado, una plaza de administrativo, integrada en la escala de Administración General y la subescala administrativa. El puesto se cubrirá mediante un sistema de concurso-oposición y se dirige específicamente al turno de promoción interna, lo que permitirá a personal del propio ayuntamiento optar a un ascenso dentro de su carrera profesional.

La segunda vacante corresponde a una plaza de oficial de la plantilla de personal laboral fijo. En este caso, también se recurrirá al sistema de concurso-oposición, pero el acceso estará reservado a personas con discapacidad, cumpliendo así con los criterios de inclusión y reserva que marca la normativa vigente.

El plazo para presentar solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado. Además, el Ayuntamiento recuerda que todos los anuncios posteriores relacionados con esta convocatoria se harán públicos según lo establecido en las propias bases.