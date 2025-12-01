La Asociación de Pintores del Bierzo dedica su exposición de navidad a Las Médulas La exposición de más de una treintena de trabajos permanecerá abierta en la Casa de la Cultura de Ponferrada hasta el 10 de enero

Inauguración de la exposición dedicada a Las Médulas en la Casa de la Cultura de Ponferrada

Elbierzonoticias Ponferrada Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:03

La Asociación de Pintores del Bierzo dedica este año su exposición colectiva de navidad al paraje de Las Médulas, un homenaje a este espacio emblemático de la comarca tras el incendio que sufrió el pasado mes de agosto.

Se trata de una treintena de obras, que se pueden ver desde hoy y hasta el 10 de enero en la Casa de la Cultura de Ponferrada, y con la que quieren recordar la belleza de ese espacio, según informa la agencia Ical.

«Siempre hemos estado muy pendientes de defender todo este patrimonio que engrandece el Bierzo y también otros, porque también pintamos en su día el desastre del Prestige. Una vez más hemos querido estar presentes y desde que empezaron los incendios nos pusimos en contacto para organizar esta exposición que consideramos que se la debíamos», dijo el vicepresidente del colectivo, Roberto Sanz.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció a los artistas su implicación con el territorio y, en este caso, con Las Médulas. «Es una temática milenaria, pero que también está de actualidad, que refleja ese caminar a lo largo de los tiempos de nuestra comarca. Las Médulas son un referente, representan ese pasado romanizador, esa labor extractiva que se ha prolongado durante siglos y también ese ímpetu, capacidad y personalidad de los bercianos, luchadores, que miran hacia el futuro y transforman ese espacio tras sufrir esos incendios», dijo.

Tras pasar por Ponferrada, la exposición viajará al Museo Marca de Cacabelos y también a la localidad de Carucedo, en pleno corazón de Las Médulas.