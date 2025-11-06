leonoticias - Noticias de León y provincia

Alumnos en el taller sobre incendios en la campaña 'Forestales del futuro. De la Naturaleza a la Tecnología: La Ingeniería Forestal en Acción'.

Alumnos del IES Fuentesnuevas descubren cómo proteger los bosques del Bierzo frente a los incendios

Más de una decena de centros del Bierzo se inscriben en las jornadas de la ULE y participarán en 66 talleres hasta junio

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:23

Una veintena de alumnos del Instituto de Educación Secundaria de Fuentesnuevas, en Ponferrada, participaron hoy en un taller sobre incendios forestales dentro de la campaña 'Forestales del futuro. De la Naturaleza a la Tecnología: La Ingeniería Forestal en Acción', impulsada por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus del Bierzo.

Durante esta primera jornada, docentes e investigadores como Flor Álvarez Taboada, Fernando Castedo o Erika Lima enseñaron a los alumnos las nuevas tecnologías y herramientas que se pueden utilizar para ver cómo se desarrolla un incendio, cómo hacer un seguimiento de las zonas quemadas y cómo pueden emplearse imágenes por satélite en la recuperación de las zonas quemadas, según informa la agencia Ical.

La campaña se desarrollará hasta junio con once colegios e institutos, que participarán en un total de 66 talleres.

