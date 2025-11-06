Bembibre, quinto municipio del Bierzo en aprobar la moción por la Autonomía Leonesa La decisión salió adelante con siete votos a favor de PSOE Y UPL, mientras que los dos concejales del PP presentes en el pleno votaron en contra y los ediles de CB y XBembibre se ausentaron

El concejal de la UPL en Bembibre, Sigifredo Benavides (3I), celebra la aprobación de la moción con los miembros de Conceyu.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:37 | Actualizado 15:42h.

Bembibre se convierte en el quinto municipio del Bierzo en aprobar la moción por la Autonomía Leonesa tras Torre del Bierzo, Toral de los Vados, Fabero y Berlanga del Bierzo.

El segundo municipio de la comarca en cuanto a población después de Ponferrada se suma así a la petición de crear una comunidad de la Región Leonesa. Lo hizo en el pleno celebrado en la mañana de este jueves, 6 de noviembre, en el que el punto estrella fue la subida de impuestos del agua un 8% y de la basura un 28,08%.

La moción salió adelante con los votos a favor de los seis concejales del PSOE y el edil del la UPL, mientras que los dos de los cuatro concejales del PP presentes en la sesión votaron en contra. Un pleno en el que se hicieron notar las ausencias del concejal de CB, Jaime González y la edil de X Bembibre, Elsa García. También la de uno de los ediles del PP mientras que otro fue expulsado de la sesión tras una refriega con el portavoz dle PSOE, Gerardo Álvarez Courel.

Conceyu País Llionès estuvo presente en la aprobación de la moción pro-autonomía leonesa y celebró el nuevo apoyo de un municipio del Bierzo a su moción. «Conceyu País Llionès agradece a El Bierzo, en este caso a Bembibre por su paso decidido en la exigencia democrática del derecho constritucional de nuestra tierra, en pro de su autonomía leonesa», recogen en un mensaje publicado en Facebook.

Consideran que se trata de un apoyo necesario «por nuestra tierra leonesa y a la vez por El Bierzo». Conceyu entiende que «es de urgencia el salir de esta ruina a que nos ha abocado los más de 42 años en unión a Castilla».

«Es demagogia barata»

El portavoz del PP, por su parte, Jorge Blanco, justificó el voto en contra de los 'populares' a la moción por la Autonomía de la Región Leonesa por entender que «no le compete al Ayuntamiento de Bembibre tener que votar este tipo de situaciones» ya que «la Constitución recoge que las diputaciones tienen que iniciarlo».

Recuerda, además, que el Ayuntamiento de León aprobó en 2019 una moción similar y la Diputación en junio de 2024 y «no ha servido absolutamente para nada».

Blanco considera que con este tipo de acciones «lo que están haciendo es demagogia, engañar a los ciudadanos que de verdad están interesados en eso y piensen que por apoyarlo Bembibre vamos a conseguir algo». «Simplemente es un engaño, es demagogia barata y no apoyamos la demagogia bajo ningún concepto», concluyó.