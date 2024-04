«La alarma es innecesaria porque los exámenes el carné en Ponferrada están asegurados»

«La alarma es innecesaria porque los exámenes del carné de conducir en Ponferrada están totalmente asegurados». El director provincial de Tráfico, Gonzalo León, ha sido tajante a la hora de garantizar la continuidad de la realización en la capital berciana de las pruebas teóricas y prácticas para la obtención del permiso de circulación.

León asegura que Ponferrada «es centro estratégico para la DGT» por lo que «nadie se va a ir de allí a dejar de examinar», remarcó. En sentido pone el énfasis en que se trata de la segunda ciudad de la provincia de León y la quinta de la Comunidad de Castilla y León, por ello «no tiene ningún sentido que nos marchemos de allí».

El director provincial de Tráfico destaca los avances que se están realizando junto con el Ayuntamiento de la ciudad, que se ha implicado plenamente para encontrar una solución alternativa a las actuales instalaciones ubicadas en el barrio de Puente Boeza. «Ya nos ha cedido un aula para el teórico y los exámenes de circulación ya se hacen en la ciudad y estamos buscando un sitio para realizar las pruebas de maniobras». «No nos vamos ir», recalcó.

«El problema está vías de solución» para León, una solución que cree que será «cuestión de semanas», para que «a finales de mayo o junio» pueda estar todo arreglado. «Estamos en vías de solucionarlo, el Ayuntamiento está implicado y está favoreciendo cualquier tipo de solución y la mayor parte de las autoescuelas también, con lo cual es cuestión de semanas que esté desbloqueado», subrayó.

El responsable de la DGT en León insiste en que al igual que se ha venido haciendo hasta ahora, la Dirección General de Tráfico «seguirá asumiendo todos los costes de todo, también del desplazamiento y de las de dietas y transporte de los examinadores».

Señala, además, que el problema se suscitó a raíz de la elevada cuantía que se estaba pagando hasta ahora por el uso de las instalaciones de propiedad privada. «Lo que no puede ser es que estuviésemos pagando una cantidad desorbitada a un particular por encima ir a examinar allí», indicó. «No se puede pagar a un particular por prestar un servicio público», insistió.

Un aula en El Toralín

El Ayuntamiento ya ha cedido a la DGT un aula para hacer los exámenes teóricos en los bajos del Toralín, precisamente donde se sitúa el punto de citación de exámenes de circulación. Allí se realizarán también las pruebas teóricas a falta de concretar el espacio destinado a los exámenes de maniobras para los vehículos profesionales y pesados, básicamente autobuses y camiones.

En este último caso, una de las opciones que se barajan es el espacio del recinto ferial ubicado en las inmediaciones del Toralín. «Es una de la posibilidades, hay varias vías y al final la que más sea adapte dentro de las necesidades de la DGT será la que cojamos pero el Ayuntamiento está totalmente implicado y la mayoría de las autoescuelas también, salvo las que pretenden seguir con aquel antiguo régimen que no puede ser», explicó León. «Se ha creado una alarma que no tienen ninguna razón de ser, no tiene ningún sentido», enfatizó.

Los exámenes de la DGT para obtener el permiso de circulación se llevan a cabo cada quince días en Ponferrada. «Los exámenes teóricos se hacen en una mañana, las maniobras se hacen también en un mañana y la circulación el tiempo que sea necesario, si nos lleva cinco días examinar vamos cinco días, si nos lleva siete, como en verano, vamos siete días, pero no hay más», concluyó.