«Si hubiera que ir a León el 70% de las autoescuelas del Bierzo cerraríamos»

«Si hubiera que ir a hacer los exámenes del carné de conducir a León el 70% de las autoecueslas del Bierzo y Laciana cerrarían 'ipso facto'». Es la advertencia lanzada por los profesionales el sector en ambas comarcas ante la intención de la Dirección General de Tráfico de rescindir desde el día 31 de julio el contrato de las instalaciones ubicadas en el barrio del Puente Boeza que permitía hacer los exámenes teóricos y prácticos para la obtención del permiso de conducir en el centro desplazado de la capital berciana.

«Es una discriminación y un agravio comparativo totalmente porque en León tienen sus instalaciones, sus ordenadores, pagados por la DGT y aquí quieren que hagamos eso pagando los mismos impuestos y las mismas tasas y que corramos con todos los gastos», indicó Félix Ángel Pérez, propietario de la Autoescuela Diana de Ponferrada, que tomó la palabra en el último pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este martes para alertar de una situación que «nos dejaría contra las cuerdas», lamentó.

Actualmente son una veintena autoescuelas y sucursales las que realizan su actividad en El Bierzo y Laciana. Un sector que va cada vez a menos con el descenso de alumnado. «En los últimos años lo venimos notando de una manera exagerada», remarca Pérez.

Unos 3.000 alumnos al año se examinan de las pruebas teóricas y prácticas del carné de conducir en ambas comarcas. Se trata de una cifra que se ha visto reducida en los últimos años debido a la crisis económica y el bajón de la natalidad que, según reconoce el propietario de la Autoescuela Diana de Ponferrada, «hacen que cada vez haya menos alumnos y esta es una lacra que estamos cargando también las autoescuelas y técnicamente los gastos siguen siendo los mismso, con lo cual si esto se agrava sería una losa más encima del peso que ya llevamos».

Apoyo de toda la provincia

Las autoescuelas bercianas cuentan con el apoyo total de los profesionales del sector en toda la provincia de León, por ello confían en que a tenor de los pasos que se están dando «la situación puede estar en puertas de solucionarse».

Desde más de 50 años la DGT tienen un contrato donde están ubicadas las pistas y centros de examen en el barrio del Puente Boeza de Ponferrada que «por circunstancias lo han anulado y ahora las autoescuelas nos tendríamos que hacer cargo del mantenimiento y de las instalaciones y de todo su equipamiento informático. «Serían sobre unos 20 ordenadores que saldrían a unos 700 euros cada ordenador, sobre unos 20.000 euros en total», explican.

«El único problema es la situación económica que esto a nivel Estado es una miseria, no es nada, pero para nosotros sería un horror, porque ya estamos todos en una situación bastante deprimida en El Bierzo y esto nos pondría en tener que encarecer todo esto a los alumnos que tendrían que pagar más y me parece que ya sería exagerado y no queremos llegar a ese punto», advirtió Félix Ángel Pérez.

El Ayuntamiento de Ponferrada ya les ha trasladado su intención de cederles na sala en El Toralín para hacer los exámenes teóricos y el espacio del recinto ferial acondicionado para realizar las pruebas prácticas. Una gesto que agradecen y que barajan como plan B pero tienen claro que la solución sobre «quién pone el dinero» la tiene que aportar el Gobierno central.

Un sector «contra las cuerdas»

El sector de la autoescuelas en El Bierzo quiere ver una luz al final del túnel y confía en que la DGT tome las riendas, como parece que así ocurrirá. Destacan también el «apoyo mayoritario» de todos los partidos en el pleno del Consejo Comarcal del Bierzo celebrado este martes 26 de marzo en respuesta a la moción presentada por Coalición por El Bierzo (CB) para exigir una solución. «Es una unidad que beneficia todo El Bierzo y a Laciana», remarcan.

Así las cosas, confían en que las buenas palabras no sean sólo «una bomba de humo». «De palabra está todo muy encarrilado tenemos el apoyo de todo el mundo creo que desde el Ministerio del Interior al que pertenece la DGT hay un consenso e interpretamos que solo faltaría la situación económica, que esto se haga cargo a cuenta del Estado», concluyen.