Los afectados de Herrero Brigantina piden agilidad en la investigación judicial

Miles de afectados en toda España y tan solo seis se han personado este viernes ante las instalaciones de Herrero Brigantina en Ponferrada. Algunos caras ya conocidas de este conflicto, como Iván Díaz o Jorge Gumiel, que vienen desde Asturias, pero otros se han pasado 11 horas en un coche para venir desde Tarragona a la capital berciana.

Todos con un mismo objetivo, reclamar la devolución de sus inversiones y pedir al juez Pedraz, que es el que está investigando el caso en la Audiencia Nacional, agilidad en el proceso. De hecho, las últimas noticias que tienen es que el máximo responsable de esta firma de inversión, Juan Herrero González, está localizado en Medellín, Colombia. «Los que llevan el caso saben donde está pero todo va muy lento», asegura Iván Díaz.

En ese sentido, criticaron que los organismos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) no hayan hecho nada en tres años, después de que este medio contara en exclusiva que la primera denuncia anónima a uno de estos organismos sobre las presuntas prácticas turbias de Herrero Brigantina se realizó en el año 2020. De hecho, creen que «si hubieran agilizado el tema, después de 3 años seguramente Juan González Herrero no estaría en Colombia y habríamos conseguido alguna propiedad más de las que tiene por ahí a nombre de otras personas».

A su llegada a Ponferrada, estos seis afectados -dos de Galicia, dos de Asturias y dos de Tarragona- se han encontrado con las instalaciones de la firma de inversión cerradas a cal y canto, algo que se esperaban «y eso que dicen que nos ayudan y que están de nuestra parte pero los directores, consejeros y los comerciales son encubridores y sabedores de todo lo que había desde hace tiempo», añade Iván Díaz, que cree que los trabajadores de este grupo, a los que llamaron que les vinieran a apoyar en esta concentración, «todos nos dieron disculpas y ninguno quiso venir, por lo tanto son empresa todavía, no son afectados como nosotros».

Concentración de afectados de Herrero Brigantina en Ponferrada. E.Jiménez

También lamentó no contar con el apoyo de más afectados, «unos no han podido venir por temas laborales, otros porque no pueden y otros porque están muy a gusto en el sofá, ahí que cada uno sea consecuente con sus actos, nosotros decidimos volver a venir y seguiremos viniendo las veces que haga falta».

Y es que su situación no ha cambiado nada desde que se encerraron en la sede de Herrero Brigantina en Ponferrada y dejan todo en manos de sus abogados «a ver si se puede conseguir algo y si no, pues tenemos ejemplos como Forum», concluía Jorge Gumiel.