«Invertí todo lo que tenía y creo que no se va a cobrar ni un duro»

Ponferrada se ha convertido estos días en el epicentro de un escándalo que se lleva construyendo durante meses y que ha llevado a 14 personas a protagonizar un encierro de unas horas para reclamar lo que es suyo: los ahorros de toda su vida.

Se trata de una presunta estafa piramidal que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y que podría afectar a unas 35.000 personas, todos ellos clientes de la firma de inversión Herrero Brigantina, con sede en la capital berciana.

Allí, particulares y empresarios, llegados en su mayoría de Asturias y Galicia, reclamaron la devolución de sus inversiones, todas ellas superiores a los 100.000 euros. Entre ellos Roberto, Jorge e Iván, que se han convertido en la cara visible de los afectados.

Roberto: «Un amigo me dio la seguridad»

Roberto llegó a Ponferrada desde Santiago de Compostela. Es empresario y a pesar de que nunca había considerado invertir, un amigo y cliente le recomendó unos planes «muy buenos». «Me dio la seguridad de que esto no tenía ningún problema y lo conozco, es una persona seria, que al final también fue engañada», lamenta.

Invirtió una parte del dinero y antes de dar la segunda habló con un chico de un banco, que «me advirtió que tuviera cuidado, que había mucha estafa», pero Roberto vio los papeles bien, «que todo era muy serio, vi seguros y demás», y «aunque me dieran solo un 1,5 por ciento, lo hice».

«Así me veo involucrado en este problema que son los ahorros de tu vida», relata este empresario gallego, que lamenta que su mujer, que está a punto de jubilarse, no podrá disfrutar de ese dinero, «que era un dinero que tenía para poder vivir bien», en la tan ansiada jubilación. «Son unos 100.000 euros, una pasta, todo lo que tenía y al final veo que no se va a cobrar ni un duro», asegura.

De hecho, se desplazó a Ponferrada «para ver si realmente podía cobrar algo, porque sé que hace cuatro o cinco meses estaban cobrando partes, igual les daban 6.000 euros para que se fueran pero no ha valido para nada». Así, espera que por la vía judicial puedan ver algo de luz, mediante el patrimonio de la sociedad «si es que tiene algo, aunque esta sede alguien la está manteniendo y alguien está pagando a los trabajadores», relata el afectado. «Si algo queda aquí, que se pueda por justicia analizar y se indemnice a los que han hecho denuncia, no sé como irá, pero el caso es que yo esto lo veo perdido ya», añade.

Con esta situación, Roberto prefiere no hablar de futuro, «lo mejor es ser feliz y al final te ha pasado esto en la vida que te ha costado mucho trabajo conseguirlo, es toda una vida que una persona en un pis pas te ha pegado un bofetón y te deje esta manera». Por ello, cree que al máximo responsable de esta sociedad, Juan González Herrero, que según dicen se ha ido a Colombia, se le debería «caer la cara de vergüenza».

Los empresarios gallegos y asturianos recogen la pancarta que habían colocado a las puertas de las instalaciones de la firma de inversión. E.Jiménez

Jorge Gumiel: «Era el dinero de 50 años de trabajo»

Por su parte, el asturiano Jorge Gumiel es jubilado. Por unos conocidos supo de este grupo inversor. Habló con sus comerciales, le mostraron documentación que, en un principio, «parecía estar todo correcto» y decidió invertir en tres veces, llegando a una cantidad final de más de 100.000 euros, «el dinero que tenía ahorrado de 50 años trabajados».

Le dieron unos porcentajes «aceptables» y quería tener beneficios. En ese momento, cuenta que «se me pusieron los ojos como al Tío Gilito». Pero cuando empezaron a llegar noticias, y no positivas, de esta firma, decidió pedir el retorno de su dinero más los intereses generados. «Me dicen que sin problema, hago la carta de solicitud, me la reciben, me la sellan, me dan el parabien y me dicen que eso me lo pueden devolver pero en siete meses, de julio a enero», indica Jorge.

En un principio no aceptó pero finalmente sí y desde entonces, mes tras mes le han estado dando largas «y así hasta ahora, no he visto ni un euro, nada de nada» y en la capital berciana ha solicitado la devolución de sus ahorros «pero al parecer se lo tenemos que pedir al jefe, que se ha marchado a Colombia y está en paradero desconocido».

«Vengo de Gijón, me parece una muy mala situación, porque yo no tengo que perder mis ahorros, con privaciones de cosas que he tenido en su día, que ahora cuando eres mayor tienes que tener ese colchón porque es necesario por si tienes alguna enfermedad o algún percance», argumenta y ahora no sabe si volverá a ver ese dinero. «Sé que hay cosas peores y también mejores, pero son los ahorros de mi vida», concluye.

Iván Díaz: «No creía que fuera a ser para tanto»

Iván Díaz es otro de los asturianos que se desplazó hasta Ponferrada con la intención de encontrar una solución para recuperar sus inversiones. En su caso, propietario de una S.L. junto a su padre, depositaron casi 130.000 euros -entre él, su madre y su padre- en estos productos. Los conoció a través de comerciales y comenzaron con «unos productos normalitos» y durante seis años «fue muy bien la cosa».

Iván, Roberto y Jorge delante de las instalaciones de Herrero Brigantina. E.Jiménez

Fue entonces cuando de repente «pasó todo esto, un bombazo» y empezó a ver cosas y a ponerse nervioso, sin creer que «fuera a ser para tanto». Llamó a la sociedad y le dijeron que no se preocupara, «que era todo de la competencia, porque tuvieron que echar a otros que se marcharon con clientes. Bueno, inventaron una pila de cosas del demonio», recuerda el asturiano en conversaciones con este medio.

Y ya cuando el caso se volvió todavía más mediático «volvimos a llamar y como no nos daban el dinero firmamos unos planes de pago, los míos concretamente empezaban a cobrarse 8.000 en mayo, otros 8.000 en junio, en julio, agosto, y hacia noviembre o diciembre ya terminaba con todos los pagos si me los hubieran pagado». Reconoce que lo que le han pagado es «una miseria, que no va a ningún lado, a mi madre no le pagaron nada y a mi padre otra miseria» y lamenta que les digan que «el dinero lo tiene Juan González Herrero y que no tienen dinero», ya que los empleados de la firma, directivos y demás «están cobrando seguro». «Aquí hay dinero para quien les parece a ellos», apostilla.

De este modo, Roberto, Jorge e Iván tienen puestas sus esperanzas en la investigación judicial de la Audiencia Nacional para poder recuperar su dinero, tan duramente ganado durante años y años de trabajo.