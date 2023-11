Desalojan a los 14 encerrados en las oficinas de Herrero Brigantina en Ponferrada

Efectivos de la Policía Nacional y de la Municipal acudieron en la tarde de este miércoles a las instalaciones de la empresa Herrero Brigantino, en la calle Hamburgo de Ponferrada, para desalojar a las 14 personas que a primera hora de la mañana allí se habían encerrado, todos ellos afectados por la presunta estafa piramidal que investiga la Audiencia Nacional y que podría afectar a unos 35.000 clientes de toda Europa.

Los encerrados abandonaron de forma pacífica las dependencias de la sede de la firma de inversión, no sin reclamar la devolución de los más de 100.000 euros que cada uno de ellos había invertido en diferentes productos, que ofrecían una rentabilidad de hasta el 50 por ciento en diez años. «Nosotros veníamos pacíficos y somos pacíficos, venimos a reclamar simplemente lo nuestro», relató Roberto, uno de los afectados, que aseguró que incluso los propios trabajadores de la firma «están afectados y aquí hay una trama que no sé por donde va a salir».

De hecho, la sede en Ponferrada está abierta «por estar y no tienen nada más, nos dicen que no les coge el jefe, dicen que ha huído a Colombia y no sabemos más».

Roberto e Iván recogen la pancarta que habían colocado a la entrada de la sede de Herrero Brigantina. E.Jiménez

Roberto vino desde Galicia para ver «si había suerte y podíamos cobrar algo, porque sé que hay gente que ha cobrado hace meses» pero lamentablemente se va con las manos vacías y confiando en que la justicia les pueda devolver «los ahorros de toda la vida» invertidos.

Jorge Gumiel e Iván Díaz llegaron este miércoles a la capital berciana desde Asturias. El primero, ya jubilado, lamentó que tras 50 años trabajando «ahora mismo nos estamos quedando sin nada». Y es que después de invertir esos más de 100.000 euros, en mayo de este año llegaron a pedirle más, ofreciéndoles invertir en otro producto y mostrándoles incluso «documentación falsa». Pero en junio «ya pedimos la devolución del dinero porque sospechábamos que algo raro había», señaló, por lo que han reclamado una solución «pero nos dicen que no hay dinero, que las arcas están vacías».

Con todo ello, se van de Ponferrada agradecidos de haber podido visibilizar esta presunta estafa que está afectando a mucha gente, provocando problemas psicológicos e incluso rupturas de matrimonios por motivos económicos «porque esta gente se quedó con ello». «Por lo menos, para que no vuelvan a reírse de nadie más, para que no piquen como nosotros», concluyó Iván Díaz.