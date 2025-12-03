Más de 800 personas desafían a la lluvia para bailar por la inclusión en Ponferrada La coreografía colectiva 'Mil colores, un solo ritmo' reivindica una educación inclusiva con apoyos y recursos suficientes

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:57

Más de 800 personas llenaron este miércoles la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un gran acto colectivo por la inclusión, organizado por Asprona Bierzo, el Colegio de Educación Especial Bergidum y el IES Gil y Carrasco, junto a la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada. Una cita que, pese a la amenaza constante de lluvia, se convirtió en una fiesta de diversidad, educación y participación ciudadana.

La concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, tomó la palabra para abrir oficialmente el acto, en el que se escuchó también el mensaje motivador enviado por del actor, youtuber y streamer Brian Albacete, Brianeitor, sobre superación y actitud ante las dificultades. «Si yo puedo, cualquiera de vosotros y vosotras podéis. Los problemas nos van a venir a todos… seamos más altos, más bajos, más pequeños o más grandes. ¿Cuál es la diferencia? El cómo lo afrontemos. La vida me ha enseñado que si afrontas los problemas con una buena actitud, puedes llegar hasta donde te propongas», afirmó.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por cientos de escolares de los centros Bergidum, Campo de la Cruz, La Borreca, San Antonio y Gil y Carrasco y usuarios de Asprona Bierzo, junto a profesores, profesionales y algunas familias, que también se sumaron a la celebración. Así, también colaboraron desde la Asociación de Personas Sordas de la Comarca del Bierzo (Asorbier) y el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada (Imagen y sonido).

Antes del baile, se leyó el manifiesto 'Mil colores, un solo ritmo', en el que se defendió el derecho de todas las personas a acceder a una educación con recursos suficientes, profesionales especializados y apoyos personalizados para garantizar la plena igualdad de oportunidades. Luis de Asprona Bierzo, Karla y Anais del CEE Bergidum y Nadia del IES Gil y Carrasco fueron los encargados de poner voz a este mensaje conjunto por una sociedad más justa y accesible para todos.

«La inclusión educativa no consiste en meter a todos en el mismo molde, sino en permitir que cada estudiante avance desde su propio color, desde su propio ritmo», reivindicaron en la lectura, añadiendo que «hoy pedimos a quienes toman las decisiones que nos ayuden a crear ese futuro: que pongan los medios, los apoyos, las herramientas y los recursos para que ningún niño ni joven tenga que renunciar a sus sueños por falta de accesibilidad o apoyos necesarios». Tras la lectura, los más de 800 asistentes, con lazos de colores en sus muñecas, se unieron para bailar al ritmo de la canción 'Moving' de Macaco.

