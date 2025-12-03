leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del baile por la inclusión en Ponferrada para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. César Sánchez

Más de 800 personas desafían a la lluvia para bailar por la inclusión en Ponferrada

La coreografía colectiva 'Mil colores, un solo ritmo' reivindica una educación inclusiva con apoyos y recursos suficientes

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:57

Comenta

Más de 800 personas llenaron este miércoles la Plaza del Ayuntamiento de Ponferrada para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en un gran acto colectivo por la inclusión, organizado por Asprona Bierzo, el Colegio de Educación Especial Bergidum y el IES Gil y Carrasco, junto a la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada. Una cita que, pese a la amenaza constante de lluvia, se convirtió en una fiesta de diversidad, educación y participación ciudadana.

La concejala de Bienestar Social, Alexandra Rivas, tomó la palabra para abrir oficialmente el acto, en el que se escuchó también el mensaje motivador enviado por del actor, youtuber y streamer Brian Albacete, Brianeitor, sobre superación y actitud ante las dificultades. «Si yo puedo, cualquiera de vosotros y vosotras podéis. Los problemas nos van a venir a todos… seamos más altos, más bajos, más pequeños o más grandes. ¿Cuál es la diferencia? El cómo lo afrontemos. La vida me ha enseñado que si afrontas los problemas con una buena actitud, puedes llegar hasta donde te propongas», afirmó.

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por cientos de escolares de los centros Bergidum, Campo de la Cruz, La Borreca, San Antonio y Gil y Carrasco y usuarios de Asprona Bierzo, junto a profesores, profesionales y algunas familias, que también se sumaron a la celebración. Así, también colaboraron desde la Asociación de Personas Sordas de la Comarca del Bierzo (Asorbier) y el Centro Integrado de Formación Profesional de Ponferrada (Imagen y sonido).

Otras noticias

Una hora andando sobre la nieve para hacer la compra: «Con el argayo y el hielo en Peñalba no tenemos opción»

Una hora andando sobre la nieve para hacer la compra: «Con el argayo y el hielo en Peñalba no tenemos opción»

El Gobierno pone en marcha las expropiaciones por la construcción del nuevo viaducto de Tremor

El Gobierno pone en marcha las expropiaciones por la construcción del nuevo viaducto de Tremor

La campaña de recolección y asado de pimiento del Bierzo alcanza los 120.000 kilos de «excelente calidad»

La campaña de recolección y asado de pimiento del Bierzo alcanza los 120.000 kilos de «excelente calidad»

Antes del baile, se leyó el manifiesto 'Mil colores, un solo ritmo', en el que se defendió el derecho de todas las personas a acceder a una educación con recursos suficientes, profesionales especializados y apoyos personalizados para garantizar la plena igualdad de oportunidades. Luis de Asprona Bierzo, Karla y Anais del CEE Bergidum y Nadia del IES Gil y Carrasco fueron los encargados de poner voz a este mensaje conjunto por una sociedad más justa y accesible para todos.

«La inclusión educativa no consiste en meter a todos en el mismo molde, sino en permitir que cada estudiante avance desde su propio color, desde su propio ritmo», reivindicaron en la lectura, añadiendo que «hoy pedimos a quienes toman las decisiones que nos ayuden a crear ese futuro: que pongan los medios, los apoyos, las herramientas y los recursos para que ningún niño ni joven tenga que renunciar a sus sueños por falta de accesibilidad o apoyos necesarios». Tras la lectura, los más de 800 asistentes, con lazos de colores en sus muñecas, se unieron para bailar al ritmo de la canción 'Moving' de Macaco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 80 años, trasladada de urgencia al Hospital de León tras ser atropellada
  2. 2 Huelga de médicos en León: cuatro días de paro tras el puente y servicios mínimos garantizados
  3. 3 Álvaro, speaker de Orgullo: «Llevo toda mi vida subido a esa valla»
  4. 4 Julián, el minero vadiniense al que falló uno de sus cinco hijos
  5. 5 Se matriculan dos coches de superlujo en León por primera vez en cinco años
  6. 6 ¿Reconoces estos platos y postres típicos de León?
  7. 7 El aplazamiento de Verifactu a 2027 enciende a los autónomos leoneses: «Nos han hecho pagar para nada»
  8. 8 Suspenden la búsqueda de Maritrini y su bebé tras no encontrar indicios de los coches
  9. 9 La nieve aísla Peñalba: «Si no llega el taxi me echo a andar porque necesito comida»
  10. 10 El parricida de Valderrueda confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Más de 800 personas desafían a la lluvia para bailar por la inclusión en Ponferrada

Más de 800 personas desafían a la lluvia para bailar por la inclusión en Ponferrada