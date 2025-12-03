La campaña de recolección y asado de pimiento del Bierzo alcanza los 120.000 kilos de «excelente calidad» La producción permitirá poner en el mercado aproximadamente 130.000 unidades de tarros de pimientos asados del Bierzo con IGP

Elbierzonoticias Ponferrada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

La Indicación Geográfica Protegida de Pimiento del Bierzo hizo hoy un balance de la «excelente en calidad y cantidad» campaña de recolección y asado del pimiento del Bierzo, que «la climatología permitió alargarla a todo el mes de octubre» y alcanzar los 120.000 kilos de pimiento asado por las ocho industrias adscritas a la IGP.

Aunque la campaña inicialmente auguraba que «iba a ser corta y muy concentrada», desde la IGP señalaron que «la climatología benigna de octubre permitió que se aprovechara todo el mes para recoger pimiento maduro».

Así, los 120.000 kilos de pimiento recogido y asado suponen un «incremento considerable» respecto al volumen de la campaña pasada, cuando se recogieron 42.000 kilos, al tiempo que permite «volver a cifras de producción que no se alcanzaban desde el 2017», según informa la Agencia Ical. Asimismo, esta producción supondrá poner en el mercado aproximadamente 130.000 unidades de tarros de pimientos asados del Bierzo con IGP.