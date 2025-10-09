Las XLI Jornadas Gastronómicas del Bierzo abren sus puertas El Consejo Comarcal celebra el acto inaugural en la Domus de Carucedo con el pregón de la la hostelera de Las Médulas, Fina Gómez

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo junto a la mantenedora y la consejera de Turismo de la institución en la inauguración de las XLI Jornadas Gastronómicas del Bierzo.

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 9 de octubre 2025, 12:09 Comenta Compartir

Las XLI edición de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo echan a andar. El Consejo Comarcal celebró este miércoles 8 de octubre el acto inaugural en la Domus de Carucedo, una recreación de un hogar romano en el entorno de Las Médulas, y contó con la participación de autoridades provinciales, comarcales y municipales.

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, presidió el acto, presentado por la consejera comarcal de Turismo, Cristina Pérez. La figura central de la jornada fue la mantenedora, Serafina Gómez Morán, Fina, hostelera de Las Médulas.

Ramón destacó que la elección del lugar y de Fina como mantenedora supone un reconocimiento institucional a los territorios que sufrieron los incendios de agosto. «El lugar, esta Domus en pleno corazón de Médulas, y la mantenedora, directamente relacionada con la gastronomía y una de las afectadas, es un reconocimiento a un territorio que sufrió esos pavorosos incendios,» señaló. Además, puso en valor la voz de Fina durante aquellos días, que reivindicó actuaciones necesarias para proteger la comarca.

El mandatario comarcal subrayó la vocación dual de las Jornadas Gastronómicas, que no solo apoyan al sector de la restauración en un periodo clave, sino que tienen como elemento diferenciador la promoción de los productos propios, especialmente los ocho sellos de calidad del Bierzo. «Están pensando en la promoción de aquellos productos nuestros… de promocionar lo propio,» afirmó, destacando la necesidad de una propuesta conjunta de los sectores agroalimentario y hostelero.

Asimismo, celebró la incorporación de cinco nuevos restaurantes a la iniciativa, lo que demuestra que el sector percibe las jornadas como una «oportunidad» para dinamizar sus negocios.

«Referente internacional»

El alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, agradeció la elección del municipio y destacó que las jornadas, ya un referente nacional, alcanzarán la dimensión de «referente internacional» por celebrarse el acto inaugural en el entorno del Patrimonio Mundial de Las Médulas.

En representación de la Diputación de León, su presidente, Gerardo Álvarez Courel, resaltó la importancia de las jornadas como el «escaparate» perfecto para que visitantes de fuera de la provincia puedan disfrutar de las «preparaciones espectaculares» de los restaurantes bercianos.

Por su parte, la coordinadora de la Junta de Castilla y León en el Bierzo, Rosana Velasco, felicitó a la organización y a los participantes, haciendo hincapié en que estas jornadas son una «oportunidad no solo para promocionar el turismo, sino también para apoyar nuestro sector agroalimentario y hostelero».

Enérgico discurso

La mantenedora, Fina Gómez, pronunció un emotivo y enérgico discurso reivindicando la grandeza y la necesidad de defender a muerte el Bierzo y sus productos.

Durante el acto, el presidente del Consejo Comarcal y la consejera de Turismo hicieron entrega a Gómez del galardón como mantenedora, una obra de vidrio del artesano berciano Rogelio Pacios, según informa en su web la institución.

También se entregó un reconocimiento a Claudia Fernández, ganadora del concurso de dibujo para el cartel de esta edición, quien recibió una cesta de productos del Bierzo y un vale para una visita guiada en Las Médulas.