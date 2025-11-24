El puente histórico en El Bierzo que sigue marcando el Camino de Santiago Uno de los puentes que forma parte de la ruta de peregrinación protegida por la Unesco desde 1993

El Puente Romano o Puente de los Peregrinos, situado en una de las entradas de la villa de Molinaseca, es un paso histórico por el que cada día cruzan peregrinos del Camino Francés rumbo a Santiago de Compostela, conformando una de las principales postales de la comarca. Con siete bóvedas, tres de ellas de origen romano, la estructura ha sido testigo del tránsito de viajeros, comerciantes y ganado a lo largo de los siglos.

Según explica Silvia de Caso, técnica de Turismo del Ayuntamiento y responsable de la oficina de turismo de la localidad, el puente también fue un punto de control y recaudación de impuestos, derecho concedido en 1637 por Felipe IV al concejo de la villa. A lo largo de su historia, ha sufrido restauraciones y ampliaciones. Además de adaptándose a las variaciones y al comportamiento del cauce del río, lidiando también con el paso continuo de personas.

En verano, las orillas del puente se transforman en una playa fluvial, donde autóctonos, junto con viajeros y peregrinos se concentran para refrescarse. Esta combinación de valor histórico y uso habitual convierte al puente en un referente tanto del patrimonio como de la vida cotidiana del municipio.

Tres bóvedas que conservan la huella romana

Las tres primeras bóvedas, con arcos de medio punto y hoy semienterradas, pertenecen a un puente más antiguo, atribuido a la época romana y parte de la vía que unía Ponferrada con Foncebadón. Estas bóvedas constituyen un testimonio tangible del origen de la villa y del tránsito histórico que configuró la localidad, según explica la técnica de turismo.

La relevancia de este puente queda reflejada en documentos de los siglos XII y XIII, y en 1637, cuando Felipe IV otorgó al concejo el derecho a cobrar impuestos por el tránsito de ganado y mercancías. Según Silvia de Caso, esta función consolidó la importancia del puente no solo como infraestructura, sino también como eje económico del municipio.

Un puente con características singulares

La evolución arquitectónica ha convivido con el propio puente durante el paso de los años. Los cuatro arcos restantes presentan bóvedas de medio cañón y peraltadas, modificadas a lo largo de los siglos, mientras que los pretiles de mortero y el pavimento de cantos rodados mantienen la esencia tradicional de la vía. Estas características hacen del puente el único peatonal del Bierzo con estas particularidades, reflejando siglos de adaptación y uso continuo.

La estructura conserva este valor arquitectónico y sigue siendo funcional para quienes la cruzan, manteniendo la esencia de un paso que ha acompañado generaciones de peregrinos y vecinos. Cada intervención, desde ampliaciones hasta reparaciones, ha respetado su carácter histórico, permitiendo que la historia y el presente convivan en el mismo espacio.

Durante los meses de verano, las orillas del puente se acondicionan como playa fluvial. Para ello se coloca una compuerta, lo que convierte el propip río en una zona de baño ofreciendo aguas tranquilas, zonas de césped, sombra y acceso seguro para los visitantes. Este espacio permite disfrutar del río Meruelo y convive con la actividad cotidiana del municipio.

Patrimonio de la Humanidad y símbolo del Camino

El Puente de los Peregrinos forma parte de los bienes asociados al Camino Francés, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1993 por su valor como ruta histórica de peregrinación. Este logro convierte un simple puente, que ya poseía cierto protagonismo debido a su evolución y convivencia con los vecinos y foráneos, en un eje de intercambio cultural y conservador de un valioso patrimonio arquitectónico y artístico.

Actualmente, el puente sigue guiando a los caminantes, mientras conserva la memoria histórica que ha acompañado a generaciones de peregrinos. Su presencia pone en valor que un patrimonio bien cuidado puede seguir siendo útil en el día a día sin perder su valor histórico.