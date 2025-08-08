Vandalizan jardineras de la plaza Mayor de Villafranca y 'siembran' un coche con las flores La Guardia Civil investiga el suceso con las imágenes de las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento

Imagen el vehículo vandalizado con las petunias arrancadas de las jardineras de la plaza Mayor de Villafranca del Bierzo.

Nuevo episodio de vandalismo en Villafranca del Bierzo. Un vehículo ha aparecido este viernes, 8 de agosto, 'sembrado' de petunias que fueron arrancadas de dos de las grandes jardineras que adornan la plaza Mayor de la localidad. Un suceso que ya investiga la Guardia Civil.

El suceso tuvo lugar a las 5:22 horas de la madrugada, según ha explicado el alcalde Anderson Batista. Fueron las cámaras de seguridad del Ayuntamiento las que grabaron a un vehículo del que se bajaron varias personas que protagonizaron la acción. Un momento en el que «había más gente en la plaza», señaló.

«En las cámaras de vigilancia del Ayuntamiento aparecen los que lo hicieron con un coche a las 5:22 de la mañana», indicó el regidor. «Se les ve que pasan con el coche por la plaza, bajan del coche, arrancan las flores de dos jardineras enormes de las que hay en la plaza y las echan encima del coche», remarcó.

«Al ser las horas que eran no se identifica bien la matrícula», destacó el primer edil que anuncia que el Ayuntamiento presentará denuncia por los hechos acaecidos. «Ya se ha dado parte a la Guardia Civil, hemos enviado la información de las cámaras, vamos a investigarlo y presentaremos denuncia».

Batista asegura que este no es un hecho aislado porque «hace tiempo que Villafranca sufre actos vandálicos de ese tipo o de otro, viene un poco de la mano de otras cosas que también se han hecho como pintadas o destrozo de mobiliario urbano», lamentó.

El alcalde del PSOE en ningún caso relaciona este acto vandálico con el gobierno en solitario que mantiene, tras la ruptura del pacto con Coalición por El Bierzo, con el apoyo puntual del PP.