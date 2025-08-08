El pueblo de León que huye de los zombies en un scape room gigante El Bierzo se llena de zombies los días 22 y 23 de agosto en un escape room por todo el municipio ideado por Daniel López, un vecino entregado a su pueblo

Cacabelos se convertirá en un pueblo encantado durante un fin de semana. Las calles del pueblo perteneciente a la comarca del Bierzo se llenarán de zombies y valientes que se enfrenten a ellos mientras pasan diferentes pruebas y desafíos. Durante los días 22 y 23 de agosto se llevará a cabo un escape room en este pueblo. Para ello, los participantes contarán con tres alternativas diferentes para participar. Estos tres roles serán el de zombie, el de superviviente, quienes tendrán que ir siguiendo indicaciones por un mapa para encontrarse con pruebas alternativas que deberán superar, y por último, en un modo complementario denominado 'el último desafío', donde los participantes tendrían dos vidas y se enfrentarían a pruebas extras con mayor dificultad.

Daniel López, un joven de 33 años natural de Cacabelos, es el impulsor de este proyecto y el encargado de llevar esta idea a la acción. Tras una vida dedicada a actividades por y para el pueblo, el cacabelense ha decidido llenar las calles de la localidad de fieras malvadas en continuas persecuciones a grupos de valientes que pretenden superar el escape room. «Es una iniciativa mía personal, me gustaría que perdurara cada año y que se repitiera igual que las representaciones romanas», explica el joven. Pretende «tener un poco vivo el pueblo en verano, aprovechando el auge de nuevos vecinos».

López ha realizado multitud de actividades en el municipio, entre ellas la de entrenador de baloncesto, donde surgió una de las iniciativas que han podido desembocar en esta idea. Al buscar financiación para material como las equipaciones del equipo, a Daniel López se le ocurrió una forma de intentar conseguir fondos mediante actividades para niños como espectáculos en vivo o noches del terror en campamentos del pueblo. «Estos dos últimos años para recaudar dinero de cara al baloncesto hemos montado las noches del terror en las fiestas de Halloween, que lleva dos años seguidos», explica. El éxito de esta iniciativa ha provocado el surgimiento de otra. «Nos han salido estupendamente bien recaudando mucho dinero, vamos a hacer algo más grande, un proyecto más ambicioso», asegura López añadiendo que este proyecto es puramente personal.

Daniel López desempeñando diferentes actividades como las representaciones romanas (arriba), la cabalgata de reyes (abajo izquierda) y las masterclass en apoyo a la AECC (abajo derecha)

El protagonista destaca el apoyo vecinal, «por lo que me han ido contando los vecinos les parece una idea muy novedosa que puede estar muy bien y que le da vida al pueblo». Aunque es consciente de que «siempre hay algún detractor».

33 años dedicados al pueblo

Tras verse en la obligación de salir del Bierzo para estudiar el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Valladolid, se volvió a Cacabelos y comenzó en un campamento de verano, «empecé ahí y vi que eso era algo que me gustaba mucho». Después de llevar desde los ocho años jugando al baloncesto, Daniel fue contratado por el ayuntamiento como entrenador. «Empecé a entrenar a niños con 22 años y ahora tengo 33 y sigo vinculado a pesar de algún parón».

Desde un romano, hasta un zombie, pasando por paje o rey mago, Daniel López ha pasado por muchos roles y uniformes distintos en el amplio abanico de programas de diferentes actividades en las que participa y ha participado anteriormente. Según comentaba a este medio, inició también hace varios años las masterclass solidarias de la lucha contra el cáncer, en época de Navidad, donde se realizaban actividades deportivas como zumba, y se destina todo el dinero a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «A raíz de una persona que conocía que tenía cáncer, decidimos empezar con las masterclass en colaboración con el Ayuntamiento de Cacabelos y con otros compañeros».

La idea de alejarse de los campamentos convencionales

«Quería hacer algo diferente, entre semana eran juegos típicos, piscina, juegos acuáticos, pero los viernes quería hacer nuevas propuestas y entonces empecé a realizar actividades especiales como unas justas medievales, paintball con pistolas de agua con colorante», explica López.

Otra de las propuestas llevadas a cabo en estos campamentos fueron relacionadas con espectáculos en vivo ambientados en la época romana, aprovechando que también pertenece a la asociación romana Ludus Bergidum Flavium.

«La oferta de actividades se centra sobre todo o en gente muy adulta o en niños, pero lo que es la adolescencia la tenemos totalmente desatendida en verano o el resto del año», defiende el cacabelense, quien también asegura que estos dos últimos años se ha tenido que hacer autónomo para seguir teniendo la posibilidad de llevar a cabo este tipo de actividades, ya que «el Ayuntamiento no puede sacar una plaza de entrenador o de monitor deportivo».

