«Al ver estos pueblos y hablar con la gente se te cae el alma al suelo, es muy fastidiado». El alcalde de Oencia, Arsenio Pombo, siente «rabia e impotencia por no haber podido hacer más» para evitar los efectos devastadores del incendio de Gestoso que entró desde Galicia y que dejó negros sus montes y totalmente destruido el pueblo de Lusio. También «mucho dolor por las personas que han perdido todo».

Después de cinco días activo el fuego que llegó a alcanzar el nivel 2 del Indice de Gravedad Potencial (IGR2) por su gravedad «ahora ya está apagado y no corre peligro ningún foco más por ahí, de momento», explica. Han sido «días complicadísimos», reconoce abiertamente, ante la falta de medios con la que tuvieron que lidiar con la llegada del fuego. «Al principio estaban solo dos o tres brigadas de la Junta y para apagar tanto fuego, gracias a la gente del pueblo y a ellos que nos ayudaron algo».

El primer edil reconoce que fueron cinco días de trabajo intenso y lucha contra las llamas, «cinco días sin parar nada con el fuego y con el miedo en el cuerpo porque si llega a pasar a los pueblos de Villarrubín y Oencia se calcina todo el municipio».

«Es desolador»

«Mirar a las montañas y ver todo negro es desolador», dice el alcalde de Oencia, aunque tiene claro que es más desolador aún ver un pueblo como de Lusio abrasado. «Da pena verlo».

Por ello, el regidor municipal tiene sus esperanzas puestas en que desde la Junta de Castilla y León se pongan a disposición de los vecinos las ayudas necesarias para que el pueblo pueda resurgir de sus cenizas. «Yo espero que sí». Como primer paso, la directora de Vivienda de la Junta visitó este miércoles, 20 de agosto, la zona afectada por el fuegoaquí antes de ayer, ayer tuvimos una empresa para que haga el presupuesto para ver cuánto cuesta desescombrar todo y espero que las ayudas lleguen, sino estamos fastidiados».

Las lluvias, otro problema

Para el alcalde la llegada de las lluvias va a suponer un problema añadido «porque los manantiales, las carreteras y todo va a estar cortado, porque la lluvia va a arrastrar todo esto quemado y los ríos y todo, va a quedar todo destrozado». En este sentido tiene claro que «va ser tan malo el daño del agua como ahora el del fuego».

Arsenio Pombo lanza una llamada a las administraciones para que tomen medidas para salvaguardar los pueblos y evitar que se vuelva a repetir esta situación. «A ver que solución le dan y si toman medidas y se hacen más cortafuegos en los pueblos para aislarlos del fuego porque sino esto pasó ahora pero igual dentro de cuatro o cinco años vuelve a pasar», concluye.