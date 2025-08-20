leonoticias - Noticias de León y provincia

La Santa de Lusio vuelve a la iglesia tras el incendio que ha arrasado el pueblo.

La Santa de Lusio vuelve a la iglesia tras el incendio que ha arrasado el pueblo. César Hornija

La Virgen de Lusio que se libró de las llamas: «La iglesia se ha salvado gracias a que la desbrozamos»

Este miércoles, 20 de agosto, estaba prevista una misa de cabo de año en el pequeño templo

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:53

La imagen de la Virgen de la iglesia de Santa María de la localidad berciana de Lusio, en el municipio de Oencia, regresó este miércoles, 20 de agosto, al pequeño templo tras permanecer tres días resguardada en una de las pocas casas que el fuego no ha destruido. Una descendiente de la localidad, Susana, decidió resguarla para evitar que pudiera ser destruida en caso de que las llamas del incendio que afecta a la zona alcanzasen el templo. Finalmente, no fue así, y tampoco se vio dañado el cementerio anexo. «La iglesia se ha salvado gracias a que la desbrozamos» afirma con rotundidad.

La familia de Susana ha perdido varias propiedades, entre ellas, la casa que era de sus abuelos y en la que residía Toñin, uno de los tres vecinos permanentes del pueblo, «el único que lo mantenía limpio y con vida» recalca su sobrina. El resto están arrasadas, salvo la que eligió como refugio de la imagen religiosa, confiada -como así fue- en que el perímetro de protección habilitado la mantuviese a salvo.

La Virgen retorna así al recinto del que no se recuerda si salió alguna vez y que hace tiempo que acoge principalmente las misas que los familiares encargan en memoria de los difuntos del pueblo. Justo hoy debía celebrarse el cabo de año de un tío de Susana, según informa la Agencia Ical. En su lugar, los presentes intentan asimilar lo ocurrido y cuentan a quienes les quieran escuchar que necesitan ayuda. «Hay que desescombrar, restaurar y reforestar. Y lo más urgente, restablecer luz y agua», resume Susana.

También quiere compartir una reflexión sobre lo vivido estos intensos días. «Somos un país muy solidario; la solidaridad llega, lo que no llega es la unión de la gente. Si nos hubiésemos tirado a las calles para pedir el nivel 3, se hubiera hecho y si hubiese llegado un hidroavión, se apagaba rápidamente», manifiesta mientras se prepara para desplazarse a otro pueblo del entorno. «Vamos a salvar lo que podamos», concluye no sin antes dejar también un mensaje para las instituciones: «Si ves que no llegas, pide. ¿Y para qué queremos un Ejército?».

