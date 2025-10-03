Fin de las negociaciones en Roldán: 23 despidos pactados y reestructuración de los turnos La acerera berciana subraya en un comunicado interno que el compromiso de la plantilla es «vital para la rentabilidad y la estabilidad de la empresa»

Imagen de archivo de la Planta de Aceros Roldán en el polígono industrial de Santo Tomás de las Ollas en Ponferrada.

La acerera Roldán, con sede en Santo Tomás de las Ollas (Ponferrada), ha cerrado el proceso de negociación iniciado el pasado 10 de septiembre para abordar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que inicialmente afectaba a 270 trabajadores, en este caso los que pertenecen a los talleres. Finalmente, tras varias reuniones con la representación sindical, la compañía ha optado por una solución que evita un despido colectivo.

El 25 de septiembre, en votación, se decidió aplicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que permitirá reorganizar los turnos de producción. El nuevo sistema establece tres turnos de lunes a viernes, quedando los días festivos libres salvo en los casos en que no se alcancen los 57 turnos mensuales, lo que obligará a trabajar algunos festivos para mantener la producción.

23 salidas que salvan 320 empleos

El ajuste afectaba en principio a unos 270 operarios del taller, pero finalmente la compañía garantiza la estabilidad de alrededor de 320 puestos de trabajo, incluyendo tanto la plantilla de taller como el personal de oficinas.

La medida fue posible gracias al acuerdo alcanzado con 23 empleados mayores de 58 años, que tras un periodo de negociaciones, aceptaron un despido objetivo en condiciones pactadas. Estos trabajadores permanecerán en la empresa hasta finales de octubre, consumiendo días de vacaciones y descansos acumulados antes de su salida definitiva, momento en el que se llevará a cabo el cambio en los sistemas de turnos.

«Responsabilidad encomiable»

Tras el acuerdo, la dirección de Roldán difundió un comunicado interno al que ha tenido acceso Elbierzonoticias, en el que expresó su «agradecimiento a toda la plantilla y al comité de empresa por su actuación en estos momentos cruciales». La compañía subraya que la «responsabilidad demostrada al abordar un asunto de vital importancia para la viabilidad y el futuro a largo plazo de nuestra empresa es encomiable».

El documento también destaca que este compromiso «refleja la fortaleza y la resiliencia de nuestro equipo», y asegura que la nueva medida, junto a otras implementadas con éxito en el último año, permitirá «no solo recuperar, sino también superar, la rentabilidad y estabilidad que esta empresa necesita y merece».

Por último, la dirección anima a la plantilla a mantener la misma dinámica de «compromiso, unidad y excelencia», reafirmando que «juntos, superaremos cualquier obstáculo y construiremos un futuro de éxito para Roldán».