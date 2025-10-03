leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. LN

Herido un motorista tras un choque en Ponferrada

El suceso se ha producido en torno a las 15:06 horas en la vía del Río Ancares

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:48

Un hombre de 22 años ha resultado herido tras chocar su moto contra un turismo en la vía del Río Ancares de Ponferrada.

El siniestro se ha producido en torno a las 15:06 horas de la tarde en la ciudad berciana y se ha solicitado la intervención de los servicios de emergencia.

El varón, herido de un golpe en la rodilla y consciente, ha sido atendido por una dotación de Emernecias Sanitarias - Sacyl que se ha desplazado hasta el lugar.

También ha intervenido el Cuerpo Nacional de Policía en las labores de atención al herido.

