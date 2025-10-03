Herido un motorista tras un choque en Ponferrada El suceso se ha producido en torno a las 15:06 horas en la vía del Río Ancares

Viernes, 3 de octubre 2025

Un hombre de 22 años ha resultado herido tras chocar su moto contra un turismo en la vía del Río Ancares de Ponferrada.

El siniestro se ha producido en torno a las 15:06 horas de la tarde en la ciudad berciana y se ha solicitado la intervención de los servicios de emergencia.

El varón, herido de un golpe en la rodilla y consciente, ha sido atendido por una dotación de Emernecias Sanitarias - Sacyl que se ha desplazado hasta el lugar.

También ha intervenido el Cuerpo Nacional de Policía en las labores de atención al herido.