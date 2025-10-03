Herido un motorista tras un choque en Ponferrada
El suceso se ha producido en torno a las 15:06 horas en la vía del Río Ancares
León
Viernes, 3 de octubre 2025, 15:48
Un hombre de 22 años ha resultado herido tras chocar su moto contra un turismo en la vía del Río Ancares de Ponferrada.
El siniestro se ha producido en torno a las 15:06 horas de la tarde en la ciudad berciana y se ha solicitado la intervención de los servicios de emergencia.
El varón, herido de un golpe en la rodilla y consciente, ha sido atendido por una dotación de Emernecias Sanitarias - Sacyl que se ha desplazado hasta el lugar.
También ha intervenido el Cuerpo Nacional de Policía en las labores de atención al herido.