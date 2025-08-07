leonoticias - Noticias de León y provincia

Dos personas atrapadas al caer su coche por un barranco en Barjas

Unos testigos han intentado socorrer a los ocupantes del vehículo que ha caído a un desnivel de unos cinco metros

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:46

A las 16:11 de la tarde de este jueves 7 de julio, la Sala de Emergencias del 112 recibe una llamada que informa de que un turismo ha caído por un barranco unos cinco metros de altura en el punto kilométrico 3 de la LE-5105, en Barjas.

Según indica el alertante los ocupantes se encuentran en el interior del vehículo y, en principio, estarían conscientes. También comenta que varias personas estaban bajando por el barranco para intentar ayudar y socorrer a los accidentados.

Se pasa el aviso a los Bomberos de Ponferrada, a la Guardia Civil de Tráfico de León, al Centro Coordinador de Emergencias, que se encarga de coordinar el incidente, y a emergencias sanitarias -Sacyl-, que moviliza recursos al lugar.

Se desconoce por el momento la situación de los ocupantes así como los motivos para que se haya producido el accidente.

