Planta de Tvitec en el polígono del Bayo de Cubillos del Sil. César Sánchez

UGT-Fica reclama un plan de reindustrialización para El Bierzo y apoya el proyecto de Tvitec

El sindicato pide mantener la comunicación con la empresa para mejorar las condiciones laborales

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:46

Comenta

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT reclamó hoy un plan de reindustrialización para el Bierzo que cree empleo «estable y de calidad para todas las bercianas y bercianos», dice el sindicato a través de un comunicado, recogido por Ical.

UGT recuerda que la comarca «está siendo golpeada por un abandono masivo industrial, con pocas expectativas de creación de nuevas empresas», por lo que también muestran su apoyo al proyecto de los altos hornos de fundición de vidrio de la empresa Tvitec en el polígono del Bayo, con un préstamo de 135 millones de euros del Gobierno de España y « donde se espera que genere alrededor de 300 puestos de trabajo directos y alrededor de 600 o 700 indirectos», señala según informa la agencia Ical.

Según UGT, es un proyecto de «gran envergadura» dado que estos altos hornos estarían en producción los 365 días del año durante 25 años. «Supone un cambio en la situación laboral que esta comarca está sufriendo, así como una estabilidad en el empleo de los trabajadores en Tvitec de cara al futuro», explica.

Por eso el sindicato respalda a la sección sindical de Tvitec y le invita a mantener el diálogo con la compañía con el fin de mejorar las condiciones económicas y laborales de todos los trabajadores

Por último UGT reclama a todas las administraciones « una verdadera reindustrialización para la comarca del Bierzo, tras una transición energética que ha resultado fallida y que ha dejado este territorio sin alternativas», concluye.

