Tres heridos en un accidente en la A-6 en Torre del Bierzo
El siniestro se registró en el punto kilométrico 362 de la Autovía del Noroeste en sentido A Coruña
Ponferrada
Martes, 7 de octubre 2025, 17:18
Tres hombres, de unos 50 años, han resultado heridos a mediodía de este martes, 7 de octubre en un accidente en la A-6 en Torre del Bierzo.
Una llamada a las 14:08 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó de un colisión por alcance entre dos turismos en el punto kilométrico 362 de la Autovía del Noroeste en sentido A Coruña.
En el choque resultaron heridos tres varones, en principio, todos ellos de carácter leve.
Emergencias dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.