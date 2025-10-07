leonoticias - Noticias de León y provincia

Ambulancia del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Tres heridos en un accidente en la A-6 en Torre del Bierzo

El siniestro se registró en el punto kilométrico 362 de la Autovía del Noroeste en sentido A Coruña

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 7 de octubre 2025, 17:18

Comenta

Tres hombres, de unos 50 años, han resultado heridos a mediodía de este martes, 7 de octubre en un accidente en la A-6 en Torre del Bierzo.

Una llamada a las 14:08 horas al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León alertó de un colisión por alcance entre dos turismos en el punto kilométrico 362 de la Autovía del Noroeste en sentido A Coruña.

En el choque resultaron heridos tres varones, en principio, todos ellos de carácter leve.

Emergencias dio aviso a la Guardia Civil de tráfico de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

