Imagen de la detención del hombre por la Guardia Civil.

Detenido en Cacabelos por estafar y blanquear hasta 22.000 euros en la venta de animales por internet

Cobraba dinero sin efectuar las entregas de los animales de compañía

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 7 de octubre 2025, 12:54

La Guardia Civil de Cacabelos ha detenido a un varón de 33 años de edad, como presunto autor de los delitos de estafa y blanqueo de capitales por la venta de animales de compañía vía internet.

En el marco de la investigación de una estafa por la venta y adopción de mascotas, vía internet, realizada de manera conjunta por los puestos de Cacabelos (León), Villarobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), dan como resultado la identificación de esta persona, la cual estaría cometiendo un delito de estafa al recibir ingresos por las citadas ventas cobrando dinero sin efectuar las entregas de los animales.

Además, en la documentación y pruebas halladas, se obtienen indicios suficientes probatorios, de que había creado cuentas con otras personas utilizando para ellos dos aplicaciones para efectuar transferencias internacionales, con el objeto de poder recibir y enviar dinero (supuestamente conseguido de manera fraudulenta) a otros usuarios mediante estas apps en el extranjero, siendo un posible autor de un delito de blanqueo de capitales, el cual asciende, a una cantidad de entre 15.000 y 22.000 euros.

Las diligencias y el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ponferrada (León).

