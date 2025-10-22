Transparencia y avances: las peticiones del PP a la Junta Vecinal de Magaz de Abajo Reclaman una reunión para informar sobre cuentas y proyectos y actuaciones urgentes en el local social y en los caminos del monte

Elbierzonoticias Camponaraya Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El vocal de la Junta Vecinal de Magaz de Abajo, Pablo González Basante, ha solicitado al nuevo presidente de esta entidad local, Jonathan López, que retome y dé respuesta a una serie de cuestiones que los vecinos llevan tiempo esperando resolver.

Desde el Partido Popular recuerdan que muchas de estas peticiones se registraron hace meses y que siguen sin avances concretos. Entre los asuntos más urgentes se encuentran la convocatoria de una reunión de la Junta Vecinal para informar sobre la situación económica, la gestión de los fondos públicos y las actuaciones incluidas en el Plan de Pequeñas Obras del Consejo Comarcal.

El PP también pide transparencia sobre el uso de la parcela de equipamiento junto al campo de fútbol, actualmente destinada a fines particulares, y que se dé a conocer si existe contrato o autorización de uso.

Otra de las prioridades es el acondicionamiento y desbroce de los caminos del monte de la Junta Vecinal, tareas básicas de mantenimiento que se repiten año tras año sin planificación estable. Además, González Basante reclama la finalización y puesta en marcha del local social y del bar en las antiguas escuelas, instalaciones que deberían estar ya al servicio de los vecinos.

Del mismo modo, los populares proponen la celebración de un concejo público en el que se dé cuenta del presupuesto, los gastos de 2024 y 2025, el balance de las fiestas y el estado de las cuentas de la pedanía. «Los vecinos tienen derecho a conocer en qué se emplean los fondos de su Junta Vecinal y qué proyectos se están impulsando», señalan.

Para el PP, «se trata de garantizar una gestión transparente, eficiente y participativa», afirma el vocal popular. «Nuestras peticiones no son nuevas ni tienen afán político; son demandas vecinales pendientes que deben afrontarse cuanto antes, con rigor y responsabilidad»