Imagen de Las Médulas. César Sánchez

Las Médulas conmemoran su 28 aniversario como Patrimonio de la Humanidad

La cita, organizada por las asociación de vecinos y la Plataforma Stop Incendios tendrá lugar este jueves, 4 de diciembre

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:35

La Asociación de Vecinos de Las Médulas y la Plataforma Stop Incendios Noroeste Peninsular organizan una jornada para conmemorar el 28 aniversario de la declaración del paraje como Patrimonio de la Humanidad, que se desarrollará este jueves, 4 de diciembre, en la Casa de la Cultura de Ponferrada.

La cita se inicia a las seis de la tarde con la conferencia titulada 'Las Médulas y su red hidráulica. Nuevas interpretaciones desde una perspectiva multidisciplinar', a cargo del arqueólogo Javier Sánchez Palencia y Almudena Orejas, del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Csic.

A continuación habrá un debate bajo el título 'El paisaje cultural de Las Médulas como Patrimonio Mundial de valor universal excepcional y recurso comunitario duradero', en el que participarán el exmiembro del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco en París, Fernando Brugman, la excoordinadora del Centro de Visitantes del Consejo Comarcal del Bierzo, Engracia Puerto, la excoordinadora del Aula Arqueológica de Las Médulas, Teresa Bello, Bruno Bodelón de la Asociación el Filandón Berciano, la técnica de Turismo de Villafranca del Bierzo, Cristina Dapía, Nekbet Corpas, del Instituto de Historia del Csic y representantes de la Plataforma Stop Incendios.

