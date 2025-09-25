La Junta descarta convertir en pública la central de Forestalia y apuesta por que sea «íntegramente privada» Fernández Carriedo reitera que Somacyl va a garantizar el funcionamiento de la planta ubicada en Cubillos del Sil

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que no se están replanteando el carácter de la central de biomasa de Forestalia de Cubillos del Sil para que se convierta en pública, sino que apuesta por que sea «íntegramente privada» una vez se solucione la situación actual y el proyecto sea viable, después de que Acciona presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 47 trabajadores.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo se refirió al futuro de esta instalación en la que la Junta, a través de Somacyl (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente), posee el 15 por ciento de las acciones, frente al 85 que está en manos privadas, por una cuestión de interés estratégico tanto por el empleo, como por su ubicación en una antigua cuenca minera.

Al respecto, el consejero portavoz aseguró que los dueños de la planta, Forestalia y Somacyl, van a garantizar su funcionamiento con medios propios y a través de contrataciones. «No se trata de replantear el carácter de este tipo de instalaciones», que recordó producen energía eléctrica a partir de biomasa, como en su momento hacían las térmicas, en manos privadas, con el carbón, según informa la Agencia Ical.

«Nuestra idea no es tener más participación, sino que en el futuro esta planta fuera íntegramente privada cuando hayamos cumplido nuestra finalidad», dijo Fernández Carriedo, quien reafirmó que la biomasa es un proyecto «de futuro» para la producción de energía eléctrica, así como para generar calefacción, porque permite un «ahorro importante» y reducir la emisión de CO2 a la atmósfera.