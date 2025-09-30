leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la central de biomasa de Forestalia en Cubillos del Sil. César Sánchez

Los sindicatos exigen a Acciona que negocie con Forestalia y Somacyl la subrogación de toda la plantilla

La empresa responsable de operaciones y mantenimiento de la planta de biomasa de Cubillos del Sil justifica el ERE en que «han perdido mucho tiempo con deudas contraídas desde hace más de un año»

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:52

Los sindicatos exigen a Acciona Industrial que estreche los contactos con Forestalia y Somacyl para posibilitar la subrogación de la totalidad de la plantilla de 48 trabajadores de la central de biomasa de Cubillos del Sil. Fue una de las peticiones trasladadas por la parte social a los representantes de la compañía encargada de las labores de operación y mantenimiento de la planta en la primera reunión de la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha tenido lugar este martes, 30 de septiembre.

«Si la parte de Forestalia y la de Somacyl que son los propietarios de la instalación dicen que va a continuar pues lógicamente pedimos la subrogación de todos los trabajadores», indicó el responsable de FICA-UGT en El Bierzo, Jorge Díez.

Uno de los hándicaps es que la empresa se acoge al convenio provincial del Metal y no recoge esta posiblidad aunque sí lo hace el Estatuto de los Trabajadores en el caso de que la propiedad continúe con la actividad. «Hay una norma que dice que si no hay continuidad en este caso de la propietaria sería lógico pero habiendo continuidad va a venir otra empresa y va a coger los mismos trabajadores para hacer el mismo trabajo nosotros entendemos que tiene que haber una subrogación», remarcó Díez.

Noticias relacionadas

El ERE paraliza Forestalia: «Lo que ofrezca Acciona será un insulto a la dignidad de los trabajadores»

El ERE paraliza Forestalia: «Lo que ofrezca Acciona será un insulto a la dignidad de los trabajadores»

Somacyl y Forestalia estudian contratar a los trabajadores de Acciona para mantener la planta

Somacyl y Forestalia estudian contratar a los trabajadores de Acciona para mantener la planta

La Junta descarta convertir en pública la central de Forestalia y apuesta por que sea «íntegramente privada»

La Junta descarta convertir en pública la central de Forestalia y apuesta por que sea «íntegramente privada»

Los representantes de Acciona Industrial entregaron a los sindicatos la documentación del ERE y pusieron sobre la mesa «que han perdido mucho tiempo con deudas contraídas por Forestalia desde hace más un año», explicó el representane de FICA-UGT, para justificar la rescisión de forma unilateral del contrato «y diciendo a la empresa concesionaria que no podía seguir así», remarcó.

El periodo de negociaciones del ERE de Acciona Industrial en la planta de biomasa berciana se amplía a un mes y la próxima reunión ha quedado fijada para el próximo lunes, día 6 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las llamas se ceban con una planta de reciclaje de León que ha ardido toda la noche
  2. 2 Vuelca con su coche de madrugada tras salirse de la vía en una carretera provincial de León
  3. 3 La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves
  4. 4 Las Peñas de San Froilán vuelven a León el 11 de octubre, pero con varias restricciones
  5. 5 Hallan un nuevo tramo de muralla en León oculto durante más de un siglo
  6. 6 La Bonoloto deja un premio de segunda categoría en León
  7. 7 Mata a rastrillazos a una gata en Cacabelos y se atrinchera en su casa
  8. 8 Se desata un nuevo fuego en un pueblo de León con más de 27 medios activos
  9. 9 Un turismo atropella a una mujer en pleno barrio de El Ejido en León
  10. 10 Tarde complicada en León con la reaparición del fuego: cuatro focos en la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Los sindicatos exigen a Acciona que negocie con Forestalia y Somacyl la subrogación de toda la plantilla

Los sindicatos exigen a Acciona que negocie con Forestalia y Somacyl la subrogación de toda la plantilla