Los sindicatos exigen a Acciona que negocie con Forestalia y Somacyl la subrogación de toda la plantilla La empresa responsable de operaciones y mantenimiento de la planta de biomasa de Cubillos del Sil justifica el ERE en que «han perdido mucho tiempo con deudas contraídas desde hace más de un año»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 30 de septiembre 2025, 20:52

Los sindicatos exigen a Acciona Industrial que estreche los contactos con Forestalia y Somacyl para posibilitar la subrogación de la totalidad de la plantilla de 48 trabajadores de la central de biomasa de Cubillos del Sil. Fue una de las peticiones trasladadas por la parte social a los representantes de la compañía encargada de las labores de operación y mantenimiento de la planta en la primera reunión de la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha tenido lugar este martes, 30 de septiembre.

«Si la parte de Forestalia y la de Somacyl que son los propietarios de la instalación dicen que va a continuar pues lógicamente pedimos la subrogación de todos los trabajadores», indicó el responsable de FICA-UGT en El Bierzo, Jorge Díez.

Uno de los hándicaps es que la empresa se acoge al convenio provincial del Metal y no recoge esta posiblidad aunque sí lo hace el Estatuto de los Trabajadores en el caso de que la propiedad continúe con la actividad. «Hay una norma que dice que si no hay continuidad en este caso de la propietaria sería lógico pero habiendo continuidad va a venir otra empresa y va a coger los mismos trabajadores para hacer el mismo trabajo nosotros entendemos que tiene que haber una subrogación», remarcó Díez.

Los representantes de Acciona Industrial entregaron a los sindicatos la documentación del ERE y pusieron sobre la mesa «que han perdido mucho tiempo con deudas contraídas por Forestalia desde hace más un año», explicó el representane de FICA-UGT, para justificar la rescisión de forma unilateral del contrato «y diciendo a la empresa concesionaria que no podía seguir así», remarcó.

El periodo de negociaciones del ERE de Acciona Industrial en la planta de biomasa berciana se amplía a un mes y la próxima reunión ha quedado fijada para el próximo lunes, día 6 de octubre.