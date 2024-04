Servicios Alimentarios del Sil asumirá la deuda del matadero de Toreno

La reapertura del matadero de Toreno está cada vez más cerca. La empresa Servicios Alimentarios del Sil SL está dispuesta a subrogarse al contrato de gestión de las instalaciones asumiendo la deuda de unos 20.000 euros contraída por la anterior concesionaria con el Ayuntamiento, la Diputación de León y la Seguridad Social.

Así quedó de manifiesto en la reunión mantenida este jueves con la coordinadora de servicios de la Junta de Castilla y León en la Unidad del Bierzo, Silvia Franco. Un encuentro en el que se puso sobre la mesa la situación a fin de encontrar una solución que permita agilizar la apertura de las instalaciones cuyo cierre lastra desde hace tres semanas la actividad de los ganaderos de la comarca.

De momento la empresa interesada en asumir las riendas de las instalaciones tiene que presentar la documentación que se le requiere por parte de Sanidad «y a partir de ahí ya se pueden empezar a dar pasos en firme», indicó el presidente de la Asociación de Ganaderos y Criadores de Ternera Natural del Bierzo (Ternabi), José María Rodríguez, que destacó el interés de la empresa por asumir las deudas de la anterior concesionaria.

«La empresa que se va a subrogar está dispuesta a asumir la deuda», explicó Rodríguez, teniendo en cuenta que Servicios Alimentarios del Sil, SL «quiere garantías de que pueda explotar el matadero durante un tiempo, que le dé para amortirzar la deuda», remarcó.

Desinfección de vehículos

En el encuentro con la coordinadora de servicios de la Junta de Castilla y León en la Unidad del Bierzo, Silvia Franco, los representantes de los ganaderos de la comarca destacaron la necesidad de dotar al matadero de un espacio destinado a la desinfección de vehículos. Todo ello para garantizar durante un tiempo la concesión de las instalaciones a la empresa adjudicataria.

«Es algo que hay hacer», resaltó el presidente de Ternabi, teniendo en cuenta que «tiene que haber un sistema de desinfección de vehículos que ahora mismo no hay y hay posibilidades de hacerlo, a ver si con la mínima inversión», subrayó. Es por ello que los ganaderos bercianos están intentando recabar así el apoyo técnico de la Junta de Castilla y León «para saber de qué manera se pueda hacer con el menor gasto posible».

Los profesionales del sector confían en que todo llegue a buen puerto y si es más pronto que tarde mejor. «Tengo la esperanza de que se pueda reanudar la actividad y la cuestión es si se puede hacer rápido o si se va a dilatar en el tiempo», apunta José María Rodríguez. Cree que «en principio si la empresa presenta la documentación que se le requiere pienso que no tardando mucho», aseveró el presidente de Ternabi.

En principio, «la voluntad la hay por todas las partes de que abra cuanto antes pero hay cumplir unos requisitos y eso lleva algo de tiempo», remarcan desde la Asociación de Ganaderos y Criadores de Ternera Natural del Bierzo, que destacan, además, la implicación del Ayuntamiento. «Tiene la determinación de que el matadero siga funcionando, que es lo fundamental».

«Pérdidas de tiempo desmesuradas»

Los ganaderos cumplen ya tres semanas con el matadero de Toreno, el único de la comarca, cerrado. Una situación que les está suponiendo verdaderas dificultades para garantizar el sacrificio de su ganado teniendo que desplazarse a Astorga, León e incluso Lugo.

«Nos está suponiendo unas pérdidas de tiempo desmesuradas que en el tiempo no se pueden sostener», destacan desde Ternabi. Insisten que «si no se abre el matadero de Toreno las redes de comercialización que tenemos en la comarca, muchas van a caer porque no se van a poder sostener», concluyen.