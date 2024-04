20.000 euros de deuda frenan la reapertura del matadero de Toreno

Una deuda de 20.000 euros con el Ayuntamiento de Toreno, la Diputación de León y la Seguridad Social frena la reapertura del matadero de Toreno, una situación que mantienen bloqueadas las matanzas de ganado en El Bierzo al tratarse de las únicas instalaciones que estaban activas en la comarca.

«Se trata de que quien se haga cargo se subrogue a la empresa que hay pero tiene que subrogarse en todo, en el trabajo y en las deudas, que yo calculo que superan los 20.000 euros en impagos no solo al Ayuntamiento sino también a la Diputación y a la Seguridad Social», explicó el alcalde, Vicente Mirón.

Una situación que supone una verdadera losa sobre las espaldas del profesionales de un sector que se ven día a día contra las cuerdas al tener que hacer frente a los sobrecostes y al tiempo añadido que conlleva el sacrificio de las ganaderías del Bierzo y Laciana destinadas a carne de consumo en mataderos de Astorga, Lugo y León.

Y una losa también para el Ayuntamiento de Toreno que se ve atado de pies y manos a la hora de poner sobre la mesa una solución teniendo en cuenta que antes de ofrecer la subrogación del contrato deben quedar las deudas saldadas.

A pesar de que las reuniones del Ayuntamiento con los ganaderos se han sucedido en los últimos días para intentar alcanzar una solución, el hallazgo de nuevas deudas lastran la conclusión del problema. «Han aparecido más impagos no de la persona que lo estaba llevando, son impagos antiguos, pero si hay que hay que hacer la subrogación hay que tenerlos al día», indicó el primer edil. Destaca, además, la necesidad de regularizar la situación del matadero para que «tenga todos los permisos» e incluso hacer frente a una posible adecuación, todo ello para poder volver a reactivarlo.

Un canon de 50 euros al mes

En la cuenta en negativo a la que el Ayuntamiento trata de hacer frente como medida previa para que puedan reabrirse las instalaciones descata, además, la deuda que la concesionaria mantiene con el Ayuntamiento. Se trata de un canon irrisorio de 50 euros al mes «que pagaba cuando nos pagaba», destaca el regidor municipal. Una cuantía correspondiente a varios ejercicios por gestionar un servicio fundamental para los ganaderos bercianos y lacianiegos que cumple ya tres semanas cerrado.

El alcalde Toreno lamenta los inconvenientes que esta situación está ocasionando al sector ganadero del Bierzo «porque es gente que tiene unas explotaciones que les van a incrementar los costes muchísimos si tienen que desplazarse fuera a otro matadero». Insiste en que desde el Ayuntamiento «estamos buscando una solución que fácil no es pero pensamos que la tiene sino no estaríamos dedicando el tiempo que le estamos dedicando», remarcó.

Así las cosas, Mirón deja claro que se están realizando todos los esfuerzos para encontrar una solución que beneficie al sector ganadero de la comarca. «No nos gustaría cerrar ninguna actividad pero para el Ayuntamiento es una empresa que no nos paga los servicios y que no tiene ningún trabajador del pueblo, porque había dos y los echó», lamentó el primer edil de Toreno. «Vamos a tratar de abrirlo pero por el sector no por el Ayuntamiento», concluyó.