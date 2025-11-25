Sanidad licita por 526.000 euros obras en los centros de salud de Toreno y Fabero El objetivo de las reformas son mejorar los equipamientos, además de la ventilación y la recuperación de calor

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 25 de noviembre 2025, 13:11 Comenta Compartir

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi, saca a licitación la instalación de nuevo equipamiento para la sala de Rayos X del Centro de Salud de Toreno y la renovación del sistema de climatización del de Fabero, con un presupuesto total de 526.379 euros.

La idea es dotar el Centro de Salud de Toreno de una sala de radiología digital sincronizada para mejorar la prestación actual, ya que en ella se realizan alrededor de 1.800 pruebas de este tipo anualmente, según informa la agencia Ical.

Esta mejora está financiada por el Plan Priap del Ministerio de Sanidad y cuenta con un presupuesto base de licitación con impuestos de 235.950 euros.

En cuanto al centro de Fabero, está prevista la renovación del sistema de climatización, financiado con el mismo plan, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 290.429 euros. Con esta actuación se incorporará ventilación mecánica y recuperación de calor, además de la generación del agua caliente sanitaria mediante un aerotermo.

Temas

Sanidad

Toreno

Fabero