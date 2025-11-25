leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del centro de salud de Toreno.

Sanidad licita por 526.000 euros obras en los centros de salud de Toreno y Fabero

El objetivo de las reformas son mejorar los equipamientos, además de la ventilación y la recuperación de calor

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:11

Comenta

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Gasbi, saca a licitación la instalación de nuevo equipamiento para la sala de Rayos X del Centro de Salud de Toreno y la renovación del sistema de climatización del de Fabero, con un presupuesto total de 526.379 euros.

La idea es dotar el Centro de Salud de Toreno de una sala de radiología digital sincronizada para mejorar la prestación actual, ya que en ella se realizan alrededor de 1.800 pruebas de este tipo anualmente, según informa la agencia Ical.

Esta mejora está financiada por el Plan Priap del Ministerio de Sanidad y cuenta con un presupuesto base de licitación con impuestos de 235.950 euros.

Otras noticias

La Virgen que llegó en burra a un pueblo de León para recuperar un tradición

La Virgen que llegó en burra a un pueblo de León para recuperar un tradición

Sin carretera, sin teléfono y sin televisión: la dura realidad del pueblo berciano Más Bonito de España

Sin carretera, sin teléfono y sin televisión: la dura realidad del pueblo berciano Más Bonito de España

El PSOE tacha de «tomadura de pelo» el anuncio de Morala sobre la ampliación de la ETAP

El PSOE tacha de «tomadura de pelo» el anuncio de Morala sobre la ampliación de la ETAP

En cuanto al centro de Fabero, está prevista la renovación del sistema de climatización, financiado con el mismo plan, y cuenta con un presupuesto base de licitación de 290.429 euros. Con esta actuación se incorporará ventilación mecánica y recuperación de calor, además de la generación del agua caliente sanitaria mediante un aerotermo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  2. 2 El emotivo rescate del perro de la UME atrapado en la nieve de Picos de Europa
  3. 3 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  4. 4 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»
  5. 5 El Ayuntamiento de León organiza una excursión gratuita a Oporto
  6. 6 Detenido en la estación de bus de La Bañeza en posesión de 210 gramos de cocaína
  7. 7 El aviso por nieve vuelve a León
  8. 8 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  9. 9 Investigan la agresión de un entrenador a un árbitro en categoría Infantil en León
  10. 10 Rebajan cuatro años la pena de prisión al agresor sexual de una adolescente de 15 en León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Sanidad licita por 526.000 euros obras en los centros de salud de Toreno y Fabero

Sanidad licita por 526.000 euros obras en los centros de salud de Toreno y Fabero