La casa se sitúa en una localidad cercana al pantano de Bárcena. A.G.

Sale a subasta una casa por 16.000 euros en San Miguel de las Dueñas

La vivienda cuenta con una superficie construida de 345 metros cuadrados y estará disponible en la subasta hasta el día 20 de octubre

Carmen Ramos

Ponferrada

Sábado, 18 de octubre 2025, 09:51

Comenta

Sale a subasta una casa por 16.000 euros en la localidad berciana de San Miguel de las Dueñas, perteneciente al municipio de Congosto, situada en las inmediaciones del pantano de Bárcena.

En concreto, se trata de un lote correspondiente al 25% del pleno dominio de un inmueble situado en la calle La Calzada. Tiene varias habitaciones y servicios así como un corral y una dependencia al aire libre, según publica el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE).

La casa cuenta con una superficie construida de 345 metros cuadrados sobre un terreno de 360 metros cuadrados y se ubica en las inmediaciones del centro escolar.

El valor de la subasta es de 16.000 euros, el correspondiente al de la tasación. Para concurrir al proceso se establece una puja mínima de 1.600 euros y los tramos entre pujas quedan fijados en 500 euros. El importe del depósito es de 800 euros.

La autoridad gestora es la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León (U.R. Subastas Castilla y León (AEAT).

La subasta se mantiene abierta hasta el el día 20 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.

