Imagen de la calle en la que se ubica la vivienda que sale a subasta en Ponferrada.

Subastan un piso de 88.000 euros en el centro de Ponferrada

Tiene una superficie de 105,72 metros cuadrados y se sitúa en una cuarta planta

Carmen Ramos

Ponferrada

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:12

Comenta

El portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE) publica una subasta de un inmueble ubicado en la comarca de El Bierzo.

Se trata de un piso que se encuentra ubicado en la calle Alfonso X El Sabio, en el centro de Ponferrada. Cuenta con una superficie útil de 105,72 metros cuadrados y se sitúa en una cuarta planta.

La vivienda, con un valor de 88.000 euros, tiene como anejo una carbonera de 10 metros cuadrados en el sótano y un espacio de 16 metros cuadrados correspondiente a zonas comunes.

La autoridad gestora es la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Castilla y León (U.R. Subastas Castilla y León (AEAT). Para concurrir al proceso se establece una puja mínima de 8.800 euros y tramos de 2.000 euros entre pujas. El importe del depósito es de 4.400 euros.

La subasta se mantiene abierta hasta el el día 20 de octubre de 2025, a las 18:00 horas.

En base a lo que establece la autoridad gestora, durante el plazo de ejecución, la puja más alta realizada será pública y existe la posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 horas.

