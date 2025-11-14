La reacción de una berciana en First Dates: «Como hagas eso te muerdo y vomito» Angelines, jubilada de 81 años, participó en el programa televisivo que presenta Carlos Sobera para encontrar a su media naranja

Carmen Ramos Ponferrada Viernes, 14 de noviembre 2025

La bembibrense Angelines, jubilada de 81 años, se pone farruca con los besos en First Dates. La berciana, que vive sola y tiene un hijo en Barcelona, se animó a participar este martes, 11 de noviembre, en el programa de televisión de Telecinco para encontrar a su media naranja.

En la barra del restaurante la esperaba Jesús, de Laguna de Duero (Valladolid), especialista en robótica jubilado, también de 81 años, con un ramo de flores. Buscaba a su mujer ideal: elegante, moderada y de gran sonrisa.

«La veo guapita», espetó Jesús al ver entrar por la puerta a Angelines, que antes de recoger el ramo de flores con el que la recibió se dedicó a repartir pulseras entre los camareros de un programa que ve todas las noches como gran seguidora que es del mismo.

Una vez que su pretendiente consiguió entregarle las flores, que, por cierto, le encantaron, aprovechó para preguntarle qué es lo que buscaba en la cita que le había llevado al programa. Su objetivo: compartir su vida con alguien. El mismo que el de la bembibrense, con lo que la cosa parece que prometía.

El presentador del programa, Carlos Sobera, les acompañó hasta la mesa donde iban a compartir la velada juntos para comenzar a conocerse y decidir si eran las medias naranjas que ambos buscan.

Antes de la cena, Jesús bendijo la mesa, algo nuevo para Gelines al tratarse de un gesto que ella no realiza porque, según explicó, «suelo comer sola». Entre plato y plato, la conversación avanzó entre ambos compaertiendo recuerdos de relaciones anteriores.

Angelines comentó a su acompañante que enviudó hace tres años y que con 27 años perdió a su pareja a raíz de un accidente al caer de un andamio. Unos recuerdos que parecieron no gustar mucho a Jesús que le animó a mirar hacia adelante. «Venimos a buscar el amor y hablar del pasado y con pena no me gusta».

«Jamás en la vida»

La animada charla entre ambos avanzaba. Gelines le habló de la casa en la que vive y también que tiene dos perritos, un dato importante para ella porque si alguien quiere compartir su vida tiene que querer a los animales. Algo que tampoco agradó del todo a su pretendiente que pensó que la bembibrense iba demasiado rápido.

A la hora de hablar de las cualidades de la persona que buscaban. La berciana se lo puso claro: alguien educado y respetable. Entrando más en detalles íntimos, Angelines le ha preguntó cómo le gustaban los besos porque «no me gusta la lengua. La lengua la mía dentro», espetó, a lo que el soltero le contestó que una vez metido en el «berenjenal» le gustaba todo.

Llegados a este punto, Angelines fue tajante: «Jamás en la vida» le dijo a Jesús, advitiéndole de que como haga eso «te muerdo y vomito».

Cita con susto

La berciana se llevó un buen susto durante la cena cuando su cita se atragantó con un trozo de carne.

Angelines se puso «muy nerviosa» y llamó a una de las camareras dando palmas para que le acompañase al baño. El hombre se recuperó aunque que la cito tuvo que terminar antes de tiempo y el programa les invitó por el percance.

No obstante, eso no impidió que la pareja pasase por la decisión final en la que ambos decidieron no repetir una segunda cita.