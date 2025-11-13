Ponferrada solicita al juzgado un «periodo transitorio» para desconectar la red de calor El alcalde anuncia el acuerdo de la Junta de Gobierno de recurrir el auto que ordena el cese inmediato de la actividad de las instalaciones ubicadas en el barrio de Compostilla

Primera fase de las obras de instalación de la red de calor de Ponferrada, en una imagen de archivo.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:51

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ponferrada, celebrada este miércoles 12 de noviembre, ha acordado solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León «la apertura de un periodo transitorio» antes del proceder al cese de la actividad de la red de calor dando cumplimiento al auto que reclama su paralización.

Así lo anunció el alcalde, Marco Morala, que puso sobre la mesa los informes técnicos sobre los que se sustenta la necesidad de realizar «operaciones de reparación y revisión de las calderas, sistemas internos de distribución, incluso la compra de combustible, y cuando no la instalación de nuevos sistemas por inexistencia de otras fuentes de calor alternativas, como es el caso de la estación de autobuses de la ciudad».

Asimismo, el primer edil anunció la decisión de recurrir en apelación el auto de ejecución provisional ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, así como poner en conocimiento del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de León que «el restablecimiento de los sistemas de calefacción antiguos garantizando la continuidad del servicio comunitario es incompatible con la orden de cese inmediato de la actividad de la central térmica».

La Junta de Gobierno local, convocada por el regidor municipal con carácter extraordinario, adoptó la decisión de dar traslado de dicho auto a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medioambiente de Castilla y León (Somacyl), promotora de la obra y titular de la licencia de funcionamiento a los efectos oportunos.

«Cumple las condiciones de calidad ambiental»

El regidor ponferradino recordó, que la decisión judicial proviene de la sentencia del mismo juzgado que anulaba el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25 de noviembre de 2021 y dos decretos de Alcaldía de 30 de diciembre de 2021, el primero que concedió licencia ambiental a la instalación y el segundo que otorgó la licencia urbanística de obras.

En la misma sesión, se acordó poner en conocimiento del órgano judicial que la central térmica y sus redes de distribución consideradas equipamiento comunitario «cumplen las condiciones de calidad ambiental y protección de la salud en los diversos ámbitos y de calidad del aire, residuos, sonido». Morala insistió en que la puesta en funcionamiento de la central de calor «no afectó ni afecta negativamente a la calidad del aire de la ciudad de Ponferrada, tal como se deduce de los informes técnicos, y no tiene un efecto significativo en la salud de las personas».