La otra cara del BIC de Ponferrada: «Nos vamos a quedar sin casco antiguo» La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo celebra la declaración del Bien de Interés Cultural, pero alerta sobre el abandono de viviendas y barrios históricos como San Andrés y Las Quintas

Álvaro Pérez Ponferrada Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:02 | Actualizado 08:07h. Comenta Compartir

Ponferrada presume de un rico patrimonio. Joyas como el imponente Castillo de los Templarios, la plaza de la Encina, la calle del Reloj o el encanto de sus calles empedradas forman parte del corazón de la ciudad, que acaba de recibir un impulso importante con la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en categoría de conjunto histórico.

La noticia ha sido celebrada por sus habitantes, pero también vista con cautela. Para Luciano Arias, presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, el reconocimiento es positivo, aunque considera que no debe quedarse en una mera distinción simbólica. «Estamos contentísimos de que esto ocurra, pero que ocurra para algo», señala.

El dirigente vecinal recuerda que el casco antiguo «es una zona difícil», ya protegida por el plan especial en vigor desde hace años, pero denuncia que esa protección no siempre se traduce en mejoras visibles. «Nos sorprende que luego se fuercen los expedientes de ruina, hay una zona del casco antiguo bastante mal, con casas casi en ruinas y propiedades que suelen ser de herencias de varias familias», explica. «El plan especial debería exigir que esto se arregle y se mejore, pero la gente decide esperar a que se vayan a caer y luego se pueda derruir».

La preocupación por parte de la asociación es cada vez mayor. «Si damos libertad a todos los propietarios para realizar este tipo de tareas, nos vamos a quedar sin casco antiguo», añade.

«El barrio de San Andrés es el más olvidado»

Luciano recuerda que el casco antiguo no se limita al entorno más conocido del castillo. «También engloba el barrio de San Andrés y el barrio de Las Quintas», indica. En su opinión, «el barrio de San Andrés es el gran olvidado» de la zona.

Ampliar Imagen del barrio de San Andrés, perteneciente al casco antiguo de Ponferrada. Álvaro Pérez

Gracias a las gestiones de la asociación, se ha logrado mejorar la iluminación en esa zona, algo que los vecinos, muchos de ellos mayores, agradecen especialmente. «Antes se andaba en penumbra y muchos tenían miedo de salir por la noche», cuenta. El colectivo vecinal, explica, ha mantenido reuniones y visitas con miembros del ayuntamiento para valorar cómo intervenir en San Andrés y Las Quintas y mejorar las condiciones del entorno.

El presidente también recuerda los debates urbanísticos que han marcado los últimos años. Entre ellos, las propuestas del soterramiento y la semipeatonalización. «Cuando se lanzó el soterramiento, alertamos de las implicaciones que podía tener para el patrimonio histórico», apunta.

La asociación llegó a invitar a geólogos de la Universidad de León que advirtieron de los riesgos para la iglesia de San Andrés y el castillo. «Decían que era imposible y que sería un riesgo enorme». Finalmente, «esto se tumbó por la acción popular», y también la semipeatonalización fue descartada, ya que «no cumplía nada de lo que se exige en el Plan Especial del Casco Antiguo».

«Las viviendas también son patrimonio»

Entre las reivindicaciones de la asociación figura la mejora de la calle del Rañadero, una vía que forma parte del Camino de Santiago. «Esa calle la transitan miles de peregrinos al año», recuerda Luciano. «Les animamos a que interviniesen en la zona del Rañadero, pero estamos igual».

También menciona edificios históricos como la 'Casa del Turco', en la calle del Reloj, «la más antigua de Ponferrada», donde solo se conserva la fachada, además de la vivienda situada en la calle Gil y Carrasco, próxima al Museo de la Radio, cerrada con vallas desde hace tiempo. «Sabemos que es complicado y costoso, pero esto es un proyecto a largo plazo», insiste.

Imágenes del casco antiguo de Ponferrada, 'La Casa del Turco', la calle del Rañadero y el edificio en ruinas de la calle Gil y Carrasco frente al castillo. Álvaro Pérez

El presidente defiende que la recuperación del casco antiguo debe abordarse con una propuesta íntegra que combine conservación y mejora del entorno urbano. «Debería hacerse una propuesta de todo lo que se va a hacer en el casco antiguo, contando con las asociaciones, que hasta ahora en las reuniones se ha contado poco», subraya. «Las viviendas también son patrimonio».

«Que se tenga en cuenta al vecindario»

A pesar de los años de trabajo de la asociación, Luciano lamenta que su voz no siempre haya sido escuchada en decisiones sobre el casco antiguo. «Desgraciadamente no se cuenta mucho con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en las charlas y ponencias que se hacen sobre el casco», afirma.

«Nunca se ha contado con ella, esperemos que en un futuro se cuente y que se tenga en cuenta lo que es el vecindario», concluye, recordando que preservar Ponferrada no es solo proteger edificios históricos, sino también cuidar la vida cotidiana de quienes habitan sus calles.

Temas

Ponferrada