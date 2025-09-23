Ramón pide a Mañueco que fije fecha para firmar el nuevo convenio El presidente del Consejo se reúne este jueves con el director general de Trabajo y el gerente del Ecyl y el día 1 de octubre con Suárez-Quiñones para hablar de prevención de incendios

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, pide al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que fije ya una fecha para firmar el nuevo convenio sobre la institución comarcal, pendiente de suscribirse desde hace meses.

Ramón lamenta que aún no haya fecha y por eso pide a Mañueco que busque un hueco en su agenda para formalizar este documento. «Pedimos al presidente que, con ese amor que dice tener al Bierzo, busque una fecha», dijo Ramón.

Al tiempo afeó al Gobierno autonómico que el Consejo Comarcal no haya sido invitado a participar en la reunión sobre los incendios forestales y que tampoco se les haya remitido una carta, como la que sí se envió a los Ayuntamientos afectados, agradeciendo la colaboración durante las labores de extinción, según informa la Agencia Ical.

En todo caso Ramón confirmó que este jueves, 25 de septiembre, se reunirá en Valladolid con el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Costa, y el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco Martínez; y el 1 de octubre en León con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para hablar de prevención de incendios y del Plan Montel.