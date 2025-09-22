leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una intervención.

Un incendio en un bloque de viviendas de Ponferrada moviliza a los servicios de emergencia

El fuego ubicado en un bloque en la Carretera Puebla de Sanabria, 30, no deja víctimas según primeras informaciones

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:59

Un incendio en un bloque de viviendas de Ponferrada ha encendido las alarmas este lunes 22 de septiembre a las 20:34 horas. El Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando del fuego en el edificio ubicado en la Carretera Puebla de Sanabria, número 30.

La persona que dio el aviso aseguró que, según los datos que tenía, no había nadie en el interior de las viviendas. De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia y se avisó a la Policía Municipal, los Bomberos de Ponferrada y el Cuerpo Nacional de Policía. Además, Emergencias Sanitarias envió una ambulancia de manera preventiva para atender cualquier posible incidencia.

Las autoridades trabajan para esclarecer las causas del incendio, mientras que la zona permanece asegurada para evitar riesgos mayores.

