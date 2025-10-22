Vecinos del Bierzo sin agua por los arrastres de ceniza de los incendios tras las primeras lluvias El alcalde solicita a la Diputación de León que haga llegar camiones cisterna con agua para abastecer a la población

Miércoles, 22 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez prohibió este miércoles 23 de octubre a sus vecinos el uso del agua «con fines alimenticios o de bebida» a causa de los arrastres de ceniza y materiales pesados tras las primeras lluvias registradas este otoño y que están afectando a la captación, ubicada en Llamas de Cabrera.

Es consecuencia de los devastadores incendios de este verano, que provocan que el agua no sea potable, por lo que el alcalde, Julio Arias, ha emitido un bando prohibiendo el uso de ese agua, hasta nueva orden, en las poblaciones de Puente de Domingo Flórez y Salas de la Ribera.

Por el momento el regidor ya ha solicitado a la Diputación de León que haga llegar camiones cisterna con agua para abastecer a la población.

«Solo hay que abrir el grifo para ver que el agua no está en condiciones», dice el regidor en declaraciones a Ical, quien avanza que han cerrado los depósitos para limpiarlos y pondrán en funcionamiento otra captación que tienen en salas.

«También tenemos otros dos pequeños depósitos de reserva para tener, al menos, un par de días con agua», señala. El alcalde ha solicitado también analíticas del agua y a partir de la próxima semana repartirán botellas entre los vecinos. «No tenemos otra opción más que traer camiones cisterna y repartir botellas. Aunque también pediremos a la Junta de Castilla y León otra captación, porque esta puede estar en malas condiciones mucho tiempo», finaliza.