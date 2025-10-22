leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grifo con agua, en una imagen de archivo.

Vecinos del Bierzo sin agua por los arrastres de ceniza de los incendios tras las primeras lluvias

El alcalde solicita a la Diputación de León que haga llegar camiones cisterna con agua para abastecer a la población

Elbierzonoticias

Elbierzonoticias

Ponferrada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:25

Comenta

El Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez prohibió este miércoles 23 de octubre a sus vecinos el uso del agua «con fines alimenticios o de bebida» a causa de los arrastres de ceniza y materiales pesados tras las primeras lluvias registradas este otoño y que están afectando a la captación, ubicada en Llamas de Cabrera.

Es consecuencia de los devastadores incendios de este verano, que provocan que el agua no sea potable, por lo que el alcalde, Julio Arias, ha emitido un bando prohibiendo el uso de ese agua, hasta nueva orden, en las poblaciones de Puente de Domingo Flórez y Salas de la Ribera.

Por el momento el regidor ya ha solicitado a la Diputación de León que haga llegar camiones cisterna con agua para abastecer a la población.

Otras noticias

Sanidad realiza un sorteo entre los sanitarios que se vacunen de la gripe en El Bierzo

Sanidad realiza un sorteo entre los sanitarios que se vacunen de la gripe en El Bierzo

Una mujer de 53 años resulta herida en la colisión de dos turismos en Dehesas

Una mujer de 53 años resulta herida en la colisión de dos turismos en Dehesas

Corte de tráfico por labores de limpieza: afecta a la Línea 2 de autobús

Corte de tráfico por labores de limpieza: afecta a la Línea 2 de autobús

«Solo hay que abrir el grifo para ver que el agua no está en condiciones», dice el regidor en declaraciones a Ical, quien avanza que han cerrado los depósitos para limpiarlos y pondrán en funcionamiento otra captación que tienen en salas.

«También tenemos otros dos pequeños depósitos de reserva para tener, al menos, un par de días con agua», señala. El alcalde ha solicitado también analíticas del agua y a partir de la próxima semana repartirán botellas entre los vecinos. «No tenemos otra opción más que traer camiones cisterna y repartir botellas. Aunque también pediremos a la Junta de Castilla y León otra captación, porque esta puede estar en malas condiciones mucho tiempo», finaliza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo centro de Tráfico en León duplicará la capacidad de exámenes teóricos y concentrará los prácticos
  2. 2 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  3. 3 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  4. 4 Una joven de 21 años herida tras ser atropellada en León
  5. 5 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  6. 6 Una empresa leonesa, obligada a pagar 5.300 euros por un despido encubierto
  7. 7 San Isidoro: de un asalto «similar» al Louvre a un Santo Grial blindado
  8. 8 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  9. 9 Desaparecen los pañales donados en Ponferrada por la Dana y almacenados en el rocódromo
  10. 10 La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elbierzonoticias Vecinos del Bierzo sin agua por los arrastres de ceniza de los incendios tras las primeras lluvias

Vecinos del Bierzo sin agua por los arrastres de ceniza de los incendios tras las primeras lluvias