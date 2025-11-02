Uno de los castañares más bonitos de España para visitar en otoño está en El Bierzo National Geographic destaca este paraje por su paisaje de tonos dorados y su historia romana

Uno de los castañares más bonitos de España, según la revista National Geographic, se encuentra en Las Médulas, en pleno corazón del Bierzo. El medio especializado ha incluido este enclave en su lista de lugares recomendados para disfrutar del otoño, una época en la que el paisaje adquiere una luz y un color únicos.

La publicación destaca que «bosques de castaños y brezos se han abierto paso en la que fue la mayor explotación de minas de oro que tuvo el Imperio Romano en la Península Ibérica», y subraya que esta estación es probablemente el mejor momento del año para visitarlo.

El entorno de Las Médulas mantiene viva la esencia del Bierzo más rural. Desde el municipio de Carucedo parten varias rutas que permiten adentrarse entre los castaños y conocer de cerca el antiguo paisaje minero. Una de ellas conduce hasta el núcleo de Las Médulas, punto de partida habitual para las visitas guiadas y para recorrer algunos de los miradores más conocidos de la zona, como el de Orellán, con vistas al característico relieve rojizo.

El yacimiento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, conserva las cicatrices de la antigua minería romana, responsables del característico paisaje de montes recortados y laderas cubiertas de vegetación de la zona. Hoy, el castañar se ha convertido en un símbolo del equilibrio entre la actividad humana y la convivencia con la naturaleza entorno.

De los más destacados del país

Junto a Las Médulas, National Geographic también menciona otros castañares destacados de la geografía española como El Tiemblo (Ávila), el Castañar de Moal (Asturias) o O Courel (Lugo), Mnotseny (Barcelona/Girona), Valle del Ambroz (Cáceres), Las Rozas del Puerto Real (Madrid), Valle del Genal (Málaga), Señorío de Bértiz (Navarra), que comparten el protagonismo del otoño con sus propios paisajes de montaña y bosques de tonos dorados.

El reconocimiento internacional se suma a los esfuerzos locales por conservar este entorno, donde historia, paisaje y comunidad se dan la mano. Las Médulas se consolidan así como uno de los grandes referentes naturales y culturales del Bierzo y de toda la provincia.