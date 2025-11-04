Patrimonio da luz verde al proyecto de ampliación del polígono de El Bayo Incluye la mejora de los accesos y las infraestructuras del área industrial

Elbierzonoticias Ponferrada Martes, 4 de noviembre 2025, 16:04 Comenta Compartir

La Comisión Territorial de Patrimonio, presidida por el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y celebrada en el Museo de San Isidoro de León, ha informado favorablemente del proyecto de urbanización de la ampliación del Polígono Industrial de El Bayo, en la localidad de Cubillos del Sil, que promueve la Junta de Castilla y León.

Se trata de una actuación «que incluye la ampliación en superficie, la mejora de los accesos y las infraestructuras del propio polígono», ha especificado el delegado territorial.

En la misma Comisión se abordaron otras iniciativas para la provincia como la autorización el proyecto de renovación de pavimentos y accesibilidad en los sectores de la Plaza de Regla, la calle Ancha y el entorno del Edificio Botines en León. La intervención, dividida en tres fases, pretenden sustituir los pavimentos existentes por otros con el mismo despiece y colores que los actuales, pero con granito en lugar de mármol, por ser este último material de mayor durabilidad. Únicamente en el sector denominado Plaza de Regla se llevan a cabo sustitución de redes de saneamiento y acometidas.

Todos los elementos escultóricos, barandillas, mobiliario urbano, alumbrado, etc, se repondrán tras sustituir los pavimentos en el mismo lugar. La Comisión recuerda que el Camino de Santiago es coincidente con el primer tramo del sector Calle Ancha, por lo que se deberán de prever los desvíos pertinentes durante el tiempo que duren las obras, garantizando el todo momento la seguridad de los viandantes/peregrinos. Igualmente, se ha dado luz verde a los trabajos de control arqueológico en el marco de dicho proyecto.

Por otra parte, se ha autorizado el traslado temporal de las esculturas de San Juan y Virgen Dolorosa procedentes del Museo de San Isidoro de León y cuatro obras del Museo Catedralicio Diocesano de León con motivo de la exposición en la Iglesia de San Salvador de Palat del Rey.

Convento de San Marcos

La Comisión también se ha dado por enterada de los informes relativos a los procesos de conservación y limpieza realizados en el marco del proyecto de intervención en la fachada, torre, coro, sillería y claustro de la iglesia del Convento de San Marcos de León.

Del mismo modo, se ha informado favorablemente de la actuación de implantación de instalaciones para la promoción turística y el ocio en el entorno de la playa fluvial del río Cea en la localidad de Valderas, poniendo en relieve la importancia de proteger los elementos históricos existentes, como el Molino de Santovenia y sus azudes, el yacimiento de «Los Villares», el puente de piedra y la Fuente del Caño Teja.