El Head Sommelier del Mu-Na, Dani Giganto, mejor sumiller en los IWC Industry Awards El leonés se alzó con el galardón frente a otros dos grandes: Marta Cortizas de El Celler de Can Roca y de Kristell Monot del Mugaritz

«Gracias Samu por dejarme ser yo, gracias MUNA.VIVA LEÓN,VIVA EL BIERZO A TOPE!!». Es el mensaje de Instagram con el que el Head Sommelier del restaurante Mu-Na de Ponferrada, Dani Giganto, ha celebrado el galardón que lo reconoce como el mejor sumiller en los International Wine Challenge Industry Awards.

Fue en el transcurso de la gala de la décima edición de los galardones que se celebró este lunes, 3 de noviembre, en la Real Casa de Correos de Madrid. Una cita que congregó a más de 200 expertos del sector y en la que se entregaron un total de 24 galardones que sirvieron para distinguir proyectos innovadores, nuevas promesas y también trayectorias profesionales como la del leonés.

«Hoy es un día de emociones», señalaba Giganto, que en el año 2008 fue seleccionado como parte del equipo de sumilleres de El Bulli, se alzó con el galardón frente a otros dos grandes: Marta Cortizas de El Celler de Can Roca y de Kristell Monot del Mugaritz.

El también segundo mejor sumiller en los Top Sommeliers Spain 2025 ha tenido palabras de agradecimiento a todos los que le han apoyado en este camino en el mundo del vino. «Gracias a todos, los que han compartido conmigo parte de esta trayectoria, a los que me dieron y dan cariño y también a los que trataron de hacérmelo más difícil, de todos he aprendido», señaló en Instagram.

Un momento especial, sin duda, para Dani Giganto en el que ha tenido muy presente también a su padre Amancio con el que inició su andadura. «Abrió su proyecto de vida en 1997, el legendario, Amancio. Detrás de esa barra, empecé a abrir botellas y descubrir que no era un trabajo, era una manera de vivir, me gustaba tanto que lo convertí en mi manera de vivir. Fijándome en grandes referentes y haciendo muchas cosas porque sí».

«La vida va de personas y no dejéis que ninguna os apague vuestra luz. Nos vemos en los bares !!! Gracias @winechallengesp», concluye.

