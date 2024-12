OncoBierzo advierte: «Seguiremos adelante para que los pacientes tengan una atención como Dios manda»

Carmen Ramos Ponferrada Martes, 3 de diciembre 2024, 08:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

«Seguiremos adelante hasta que se busquen soluciones para que los pacientes tengan una atención como Dios manda». Es la advertencia lanzada por el portavoz del colectivo ciudadano de familiares y enfermos oncológicos del Bierzo, OncoBierzo, José Miguel Abraila, tras la multitudinaria manifestación que sacó a la calle a más de 12.000 personas este domingo, día 1 de diciembre, en Ponferrada. Una protesta en la que la comarca ha dado un golpe sobre la mesa para exigir oncólogos para el Hospital del Bierzo y una sanidad pública de calidad con mejoras en Cardiología, Traumatología o Anestesia, entre otras especialidades.

A la vista del extraordinario respaldo conseguido a la movilización. OncoBierzo confía en que «la gente siga pidiendo lo suyo» a fin de que «la Junta tome nota» y se empiecen a materializar en hechos las 123 propuestas recogidas en el Plan Asistencial Integral para El Bierzo presentado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, el pasado miércoles, 27 de noviembre, tan solo cuatro días antes de la gran manifestación.

Conscientes de que el gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo «está trabajando y se está viendo» pero también de que «no se puede es esperar», los integrantes del colectivo celebrarán una próxima reunión para definir las acciones que marcarán su hoja de ruta. Por el momento, seguirán adelante con la campaña lanzada en redes sociales y también con las charlas en diferentes puntos de la comarca para darse a conocer y extender su reivindicación. Asimismo, continuarán con la recogida de firmas con la idea de llegar a las 100.000 rúbricas, a las que ya se acercan en este momento sumando cerca de 96.000.

«Que busquen médicos, si no los hay tendrán que buscarlos, porque en otros hospitales sí que los hay, no entendemos por qué para El Bierzo no», lamentó Abraila.

En este sentido, el portavoz de OncoBierzo espera que «en el mes de febrero o marzo» la Junta apruebe la declaración de la zona de difícil cobertura para el Bierzo. «Supongo que eso será ya un acicate de verdad y ver que las cosas que han dicho que van a hacer con el plan integral que salgan para adelante», remarcó.

«A ver si entre todos lo conseguimos porque el objetivo de la gerencia, el nuestro y el de la plataforma es el mismo», insistió Abraila. «Creo que aquí no hay nadie que no quiera que el hospital esté bien», subrayó.

Como respuesta a la manifestación que sacó a la calle a más de 12.000 bercianos en Ponferrada, desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo han recordado que la Consejería de Sanidad ya ha puesto en marcha el Plan Asistencial Integral de Garantía para el Área de Salud del Bierzo con alrededor de 120 medidas «que se irán aplicando paulatinamente», al igual que la creación de 84 nuevas plazas sanitarias.

«La falta de médicos es generalizada en todo el país, pero desde la Gasbi seguimos apostando por hacer atractiva nuestra área y nuestra comarca para que los profesionales comiencen un proyecto tanto laboral como personal en ella», explicaron desde la Gerencia.

Como efecto llamada, Sacyl ha difundido en los últimos días un video sobre las posibilidades que ofrece el Hospital Universitario del Bierzo tanto para los pacientes como para los profesionales, haciendo especial hincapié en los avances que se han registrado en el servicio de Oncología.

