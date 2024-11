El Plan Asistencial Integral del Bierzo: 123 medidas que estarán aplicadas en 2026 El consejero de Sanidad asegura que se sigue trabajando en la posible retribución de los sábados a las categorías no sanitarias en respuesta a la protesta con la que fue recibido en el Bierzo

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos (C), asiste a la constitución de la Comisión de Seguimiento del 'Plan integral del Bierzo'.

La Consejería de Sanidad pone en marcha, desde este miércoles 27 de noviembre, el Plan Asistencial Integral del Bierzo que además de las nuevas incorporaciones en materia de personal, que ya se habían avanzado, incluye 123 medidas que estarán implementadas a lo largo del primer trimestre del año 2026.

Así lo detalló el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien acudió al Hospital del Bierzo para participar en la reunión constitutiva de la comisión de seguimiento de este plan, en la que participaron el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, y el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón. La idea es que esta comisión se reúna cada tres meses.

«Me comprometí el pasado 23 de octubre a presentar este plan antes de que acabase noviembre y aquí estamos», señaló Vázquez, quien recordó que la inversión prevista es de 14,4 millones de euros y que pretende incorporar a 84 nuevos profesionales, 24 de ellos médicos, lo que supone un incremento del nueve por ciento de la plantilla, y 30 enfermeros. También se suman 20 puestos de técnico auxiliar en cuidados y seis de Técnico superior. Se dotará al equipo directivo de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de El Bierzo de tres subdirectores hospitalarios, un coordinador de equipos de Atención Primaria adicional y de una responsable de Enfermería de Atención Primaria.

El plan se agrupa en cinco ejes, que son Personal, Organización Asistencial, Salud Digital, Infraestructuras e Investigación e Innovación. Un total de 123 tanto en el ámbito hospitalario como en Atención Primaria del área de salud del Bierzo, que beneficiarán a las 120.000 personas que se atiende. Vázquez afirmó «que no está cerrado, es dinámico y se pueden sumar otras medidas».

En el área hospitalaria habrá mejoras en la jerarquización de los servicios con nuevas jefaturas o unidad, con servicios más modernos. Se pondrán en marcha unidades de rehabilitación de suelo pélvico y cardíaca, una unidad de insuficiencia cardíaca, otra de epilepsia, otra de patologías asociadas al sueño o de cuidados intermedios respiratorios, se incorporan técnicas de intervencionismo digestivo diagnóstico-terapéuticas como son la colangio-pancreatografía retrógrada endoscópica y el despliegue de ultrasonografía endoscópica gastrointestinal (EBUS).

También se introducen reformas de infraestructuras para la mejora de la prestación, ampliaciones de diferentes prestaciones en cartera de servicios, dotación de nuevos equipos de alta tecnología o planes específicos de renovación de equipamiento, para evitar la obsolescencia tecnológica que van a redundar en la mejora de la calidad asistencial.

Además, está previsto una mejora de la hospitalización domiciliaria y de cuidados paliativos, así como la incorporación de técnicas básicas de reproducción asistida y cirugía robótica. Habrá mejoras en todos los ámbitos, como Cardiología, Aparato Digestivo, Ginecología, Cirugía, Salud Mental, Farmacia Hospitalaria u Oftalmología.

Atención Primaria

En Atención Primaria se promoverá la mejora de la accesibilidad a los centros, incremento de servicios garantizando la disponibilidad de cita en un máximo de 48 horas. Se incorporarán enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria, comenzando en los centros de salud rurales para la mejora de los cuidados y de la atención a la cronicidad, tanto en los centros como a domicilio.

Igualmente, se incorporarán de forma progresiva enfermeras especialistas en Pediatría en los centros de salud rurales, con el objetivo de mejorar áreas como las revisiones del niño sano, inmunización en edad pediátrica, atención a la urgencia pediátrica en consulta y domicilio y cuidados paliativos pediátricos en domicilio.

También se establece la creación de nuevas unidades, como la de Dolor Crónico, con la incorporación de fisioterapeutas específicamente formados en esta metodología, unidad que estará integrada en red con la Unidad de Referencia Regional en Afrontamiento Activo del dolor crónico. Se incorporará el programa de retinopatía diabética para el diagnóstico precoz y el seguimiento del paciente diabético, con el fin de evitar descompensaciones y complicaciones, para el que se dotarán de retinógrafos a los centros de salud y se formará personal de enfermería en su manejo. La lectura de las imágenes tomadas por estos profesionales se realizará en el Instituto de Oftalmobiología Aplicada (IOBA), como ocurre en otras áreas de la Comunidad.

Además, se diseña un programa de atención bucodental móvil, dirigido a población de más edad y para dar las prestaciones contempladas en la cartera básica de servicios de Atención Primaria.

En cuanto al nuevo equipamiento de Atención Primaria destacan ecógrafos o dermatoscopios y el desarrollo de la telemedicina. Además se mejorarán las soluciones digitales para el desarrollo de la Telemedicina, con dispositivos digitales para las enfermeras que permitirán realizar la monitorización de pacientes en consultorios locales o en su domicilio dentro de su programa de atención a la cronicidad, dando cumplimiento in situ a las guías asistenciales y garantizando la inclusión de la información registrada en la historia clínica en ese mismo momento.

En Salud Digital se desarrollarán proyectos como CIRUS (control de procesos quirúrgicos), SIL (laboratorio corporativo) o Patología Digital (mejora en la detección de anomalías), así como adquisición de equipamientos y mejora de las comunicaciones, todo por un importe de 2,4 millones de euros.

Además el consejero recordó la gran inversión que se está llevando a cabo en el Hospital del Bierzo, con dos millones de euros para el área de Rehabilitación y el búnker que albergará el acelerador lineal para Radioterapia. También está aprobado el Plan Funcional del nuevo Centro de Salud Ponferrada I para seguir impulsando el proyecto. La inversión total se estima en 9,5 millones de euros.

La inversión anual para atender a la población berciana ascendió en el año 2024 a más de 240 millones de euros, teniendo en cuenta las partidas más importantes. En la actualidad 2.353 personas trabajan en el área de salud, 1.804 en el Hospital y 549 en Atención Primaria, de los cuales son profesionales sanitarios 1.096.

Oncología

Especialmente sensible sigue siendo el área de Oncología, por lo que Vázquez recordó la situación actual, en la que «no hay lista de espera para una primera consulta». «Nuestro objetivo es tener una plantilla de seis oncólogos. Mientras tanto estamos trayendo de otros hospitales. Hemos realizado 2.096 consultas a pacientes y 15.000 tratamientos, siempre con una continuidad en las consultas, de forma que cada paciente es siempre visto por el mismo médico. Hay una actividad normal. No es la situación ideal y no nos conformamos, pero la atención es muy buena y cumple con los estándares de calidad», señaló.

Detalló, además, que a la vez siguen buscando oncólogos para cubrir las plazas vacantes y esperan la finalización de la formación de nuevos profesionales para ofrecerles venir al Bierzo. En este sentido también se trabaja en incentivar a los médicos que vayan a zonas de difícil cobertura.

A esto se suman nuevas medidas, como la reorganización de la actividad por tipos de patología oncológica garantizando mayor especialización en el tratamiento de la enfermedad, la mejora de la continuidad asistencial y el seguimiento. El establecimiento de un plan de movilidad voluntaria con los oncólogos médicos que trabajan en red en los hospitales de referencia de la Comunidad. Una consulta de gestión de casos de enfermería, la puesta en marcha de una consulta de consejo farmacéutico especializado en onco-hematología, la ampliación del horario de funcionamiento del Hospital de día onco-hematológico, y puesta en marcha de medidas de humanización, reorganización de los comités de tumores con participación en red o la mejora en la Farmacia Hospitalaria, con la adquisición de una nueva sala blanca de preparación de medicamentos y también una nueva Cabina de Seguridad Biológica tipo II para elaboración de citostáticos.

También indicó que es habitual en varios hospitales que pacientes con cáncer, ingresados en planta, sean atendidos por Medicina Interna. «Los pacientes con un tumor pueden estar ingresados por otros motivos. En todo caso los tratamientos oncológicos siempre están dirigidos por oncólogos», explicó.

En cuanto a la manifestación convocada para este domingo, 1 de diciembre, en Ponferrada por la plataforma Oncobierzo, el consejero aseguró que «estamos en un país libre y cada uno es dueño de manifestarse por lo que crea oportuno. No entro a valorar. Son libres. Nosotros seguiremos trabajando en la línea de potenciar este hospital y seguir dando asistencia a los pacientes oncológicos».

Retribución sábados

El consejero mantuvo también un breve encuentro con representantes de Comisiones Obreras y UGT ante la protesta que se encontró en el Hospital del Bierzo con trabajadores no sanitarios que reclaman el pago de los sábados, al igual que ocurre con médicos, enfermeras y auxiliares.

Vázquez explicó que sigue abierta la mesa de negociación sobre este asunto. «Hay un grupo de trabajo para hablar de la retribución de todas las categorías. No está paralizada esa negociación y tenemos el ánimo de llegar a un acuerdo», dijo.

Por último, en cuanto a la petición del Consejo Comarcal del Bierzo para que los estudios del futuro Grado de Medicina de la Universidad de León se implanten en la comarca desde el primer curso, el consejero aseguró que es la propia universidad quien debe decidir cómo se ejecuta el plan de estudios. «En todo caso la colaboración de la consejería será máxima», finalizó.