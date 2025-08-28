La odisea del fuego en Llamas, Yeres y Anllares: «Esto ya era insostenible» Los vecinos empiezan a ver la luz al final del túnel después de veinte días de lucha contra unos incendios que han devastado las tres zonas

Carmen Ramos y Álvaro Pérez Anllares del Sil/ Llamas de Cabrera Jueves, 28 de agosto 2025

Las comarcas del Bierzo y Cabrera mantienen su lucha contra los incendios forestales. La actuación de medios aéreos y terrestres unidos a la labor de voluntarios y vecinos van dando resultados en algunos de los focos más devastadores.

Este es el caso de los fuegos originados hace veinte días en las localidades de Llamas de Cabrera (Benuza), Yeres (Puente de Domingo Flórez) y Anllares del Sil (Páramo del Sil) en los que las llamas se han conseguido controlar tras una lucha desaforada para evitar que llegaran a los pueblos.

«Hoy definitivamente ya no hay llama», señala exhausto pero contento el pedáneo de Anllares del Sil, Borja Martínez, después de 20 días de trabajo intenso contra un incendio que se declaró el día 8 de agosto y al que se enfrentaron los primeros días solos los vecinos con los medios del Ayuntamiento y de la propia pedanía. Aunque «siempre queda un punto caliente por ahí», reconoce, lo que hace necesaria todavía la presencia de efectivos de lucha contra el fuego para «refrescar la zona».

El presidente de la Junta Vecinal atiende la llamada de Elbierzonoticias justo cuando sale de la zona de Valdeprado «de revisar por aquí para comprobar que no haya nada que nos sorprenda». Reconoce que los vecinos vivieron esta situación con miedo. «Los apretones que llevábamos cuando se acercaba mucho al pueblo y al ver el fuego en dirección a Anllares o Anllarinos».

Después de veinte días con las llamas pisándoles los talones «la situación ya era insostenible porque fue demasiado largo», explica Borja Martínez. Todo ello teniendo en cuenta que el fuego se declaró IGR 2 de peligrosidad y obligó a evacuar en dos ocasiones la localidad de Anllarinos, pero ahora «al no ver el humo ya está la gente un poco más contenta».

El problema se centra ahora en el agua de consumo «que no podemos beber la del depósito», señala. Una situación que Somacyl comenzará el próximo lunes a resolver.

Llamas-Yeres: «Aquí ha ardido todo»

Por otro lado, el incendio de Llamas de Cabrera originado el pasado 8 de agosto y, posteriormente unido al de Yeres, no cuenta con ninguna llama activa desde hace 12 días, según confirma el Alcalde de Benuza, domingo Cabo. «La zona está muy triste, todo el monte quemado». «Estamos mirando todos los daños», explica Cabo. Además confirma que no ha habido ninguna vivienda afectada por el fuego.

Existen más zonas afectadas además de monte, «la traída del agua en Pombriego, una fuente que se rompió en Santalavilla, en Llamas ardió el repetidor de la televisión que tuvimos que arreglarlo a través del ayuntamiento, que le va a dar la factura a la Junta también», explica el alcalde.

Una de las zonas más afectadas son los canales romanos, «aquí ha ardido todo». «Miran Las Médulas, pero los canales de Benuza, incluso el de Truchas y el de Encinedo ahí nos fastidia un poco porque Las Médulas si no fuera por los canales no existirían», lamenta.

Fasgar: un incendio imparable

Desde el 8 de agosto, Fasgar y el área de Murias de Paredes han estado sumidos en una batalla constante contra el fuego, que sigue siendo una amenaza a pesar de los esfuerzos por extinguirlo. Aunque las condiciones han mejorado tras la ola de calor, el viento impredecible y la intensidad del fuego complican aún más las labores de extinción, que se prolongan ya por más de tres semanas.

Con un perímetro de 74 kilómetros, el incendio sigue activo, afectando diferentes frentes. En la actualidad, 21 medios trabajan en el terreno para contener el fuego, mientras las autoridades luchan por evitar que llegue a otras poblaciones. Las condiciones de acceso difíciles y el comportamiento impredecible de las llamas siguen siendo los principales obstáculos para dar por controlada esta devastadora emergencia.