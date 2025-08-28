leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del tiktoker berciano Javier Losada en uno de los videos en los que pide disculpas. alberto_losadablessed94

Un tiktoker berciano siembra la polémica con los incendios de O Barco: «Ojalá que arda todo el pueblo entero»

El ponferradino Alberto Losada realizó un directo y varios perfiles recogieron sus declaraciones para publicarlas posteriormente a modo de denuncia

Carmen Ramos

Carmen Ramos

Ponferrada

Jueves, 28 de agosto 2025, 19:19

En medio de la oleada de incendios que asola la comarca gallega de Valdeorras (Orense) el tiktoker berciano Alberto Losada ha echado más leña al fuego con unas controvertidas declaraciones que han sembrado la polémica en la red social.

«O Barco está ardiendo y ojalá que arda todo el pueblo entero, es lo que deseo, allí ni un céntimo, es lo que pido ya a Dios», «me alegro a ver si con un poco de suerte...eso no vale pa'nada», «cuánto me alegré cuando vi O Barco de Valdeorras entero con llamas» repite hasta en dos ocasiones en unas declaraciones que realizó en un directo en TikTok y que varios perfiles recogieron para publicarlas posteriormente a modo de denuncia.

«Cada uno tiene lo que siembra», es otra de las lapidarias frases que se pueden escuchar en el video del berciano que se ha hecho viral y al que le han llovido las críticas pidiendo incluso su expulsión de la redes sociales. «Basta de jugar con el sufrimiento de la gente. Alberto Losada fuera de redes», recoge uno de los perfiles en TikTok que se ha hecho eco de las palabras de Losada.

@alberto_losadablessed94 Disculpas, me siento arrepentido de los hechos de ese directo. #albertolosada #galicia #tiktoker #obarcodevaldeorras #influencer #parati #fvp #españa #destacame_tiktok #galiciacalidade #tv #viralditiktok ♬ IMPACTO (Live) - RICK SOM

El berciano no ha tardado en retractarse y ha subido a TikTok dos videos en los que pide disculpas por sus palabras. El primero de ellos lo subió al día siguiente de que se emitieran las imágenes con sus palabras y el segundo hace apenas dos días. En este último se dirige a O Barco de Valdeorras y «su gente». «Quiero pediros disculpas por todo lo sucedido nuevamente y no me cansaré de pedir disculpas», señala Javier Losada. Asegura que allí «tengo grandes amigos» y que incluso «mi primera novia con 16 años era de esa localidad». «Me siento súper arrepentido de corazón», remarca.

