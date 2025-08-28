Detenido un joven de 20 años como supuesto autor del incendio de Berlanga del Bierzo El fuego se inició de manera intencionada en las proximidades de la citada localidad

Elbierzonoticias Ponferrada Jueves, 28 de agosto 2025, 20:17 | Actualizado 20:39h.

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 20 años de edad, como presunto autor de un delito de incendio forestal intencionado (al existir voluntad y premeditación) causado sobre las 17:00 horas de la tarde de este jueves, 28 de agosto, en las proximidades de la localidad de Berlanga del Bierzo.

Unos veinte minutos más tarde del inicio del fuego, un agente medioambiental llamó a la Central COS de la Guardia Civil de León (062) informando que había visto a un individuo saliendo de la zona donde al parecer se ha iniciado ese incendio, lo que provocó que inmediatamente se movilizarán las patrullas de la Guardia Civil existentes por la zona.

Un pelotón de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil, concretamente de Zaragoza, que se encontraban desplegados en apoyo a la Comandancia de León por la grave situación existente por los incendios forestales que asolan la provincia, procedieron a la detención de una persona que coincidía plenamente con la descripción dada por los agentes medioambientales, además de pretender darse a la fuga ante la presencia de la patrulla.

El arrestado fue trasladado al puesto de la Guardia Civil más cercano para la toma de declaración, poniendo posteriormente las diligencias y el detenido a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada y Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.