El neurocirujano berciano José Manuel Valle Folgueral, Castaña de Oro 2025 de la Fundación Prada A Tope

El neurocirujano berciano José Manuel Valle Folgueral ha sido distinguido con el Premio Castaña de Oro 2025 de la Fundación Prada A Tope por su «trayectoria profesional y empeño personal en desarrollar su proyecto en su tierra», según señala la Fundación a través de una nota de prensa, recogida por Ical.

Así lo decidieron los patronos de la Fundación, quienes ponen a Vale Folgueral como ejemplo de éxito internacional sin abandonar el territorio, «sin renunciar a su tierra, apostando por ella para desarrollar técnicas innovadoras que ponen a un berciano en León al mando de un proyecto universal como es el Instituto de Patología Compleja de la Columna que lleva su nombre», añaden.

El jurado destaca también que «es un orgullo para esta Fundación que un berciano compatibilice su pasión profesional con su defensa de su tierra, sirviendo de ejemplo y referencia a futuros emprendedores, iniciativas y proyectos. Así se hace León. Se hace Bierzo».

La Castaña de Oro se entregará en una fiesta que tendrá lugar el 4 de diciembre en el Palacio de Canedo, cuya entrada es con invitación.

El galardón está concebido por la Fundación Prada A Tope, que preside José Luis Prada, para reconocer los esfuerzos de las personas o instituciones en defensa y promoción del Bierzo, dentro y fuera de sus límites comarcales.

La han recibido escritores, empresarios, mecenas, músicos, emprendedores y deportistas, entre otros. En 2024 fue la Banda de Música Ciudad de Ponferrada la galardonada.