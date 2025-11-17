leonoticias - Noticias de León y provincia

Investigado tras hallar en su vehículo 500 gramos de marihuana en Toral de los Vados

La Guardia Civil intervino la sustancia durante la identificación de los ocupantes de un turismo

Elbierzonoticias

Ponferrada

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:44

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 33 años como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos tuvieron lugar en Toral de los Vados durante la identificación de los dos ocupantes de un turismo que circulaba por esa localidad. En un registro del interior del vehículo, se localizaron unos 500 gramos de cogollos de marihuana listos para su posterior distribución y consumo, procediéndose a la investigación del conductor.

El Puesto de Toral de los Vados instruye diligencias penales a esta persona y la pone, junto a la sustancia aprehendida, a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.

Esta actuación está incluida en el «Plan de respuesta policial a la venta de drogas en zonas de ocio», impulsado por la Comandancia de León.

