Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio en Berlanga del Bierzo

Imagen del incendio declarado este jueves, 4 de septiembre, en el término municipal de Berlanga del Bierzo.

Carmen Ramos Ponferrada Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:55

Medios aéreos y terrestres de la Junta de Castilla y León trabajan en la extinción de un incendio declarado este jueves, 4 de septiembre, en el término municipal de Berlanga del Bierzo.

El fuego, que se inició a las 16:28 horas y afectó al paraje conocido como Valdellande, provocó grandes llamas y una intensa humareda visible para los conductores que viajaban por la vía rápida que une Toreno con Ponferrada y también desde la carretera LE-715 entre Fresnedo y Fabero.

Las labores de extinción movilizaron a una docena de medios de lucha contra el fuego, entre ellos dos helicópteros, dos cuadrillas terrestres, cinco agentes medioambientales y celadores y una autobomba.

Se investigan las causas que ha provocado el incendio que ha afectado a superficie arbolada, de matorral y pasto.